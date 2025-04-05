«Единственный завод оптоволокна не смогли прикрыть»2
- 5.04.2025, 20:08
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Российские пропагандисты в истерике из-за удара по Саранску.
Российские пропагандисты подвергли критике руководство за то, что не удосужилось прикрыть от удара единственный завод по производству оптоволоконных кабелей, которые используются для управления дронами. Его атаковали ВСУ в ночь на 5 апреля.
Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский, ссылаясь на сообщение российского военного эксперта Владислава Шурыгина, пишет «Апостроф».
Журналист отметил, что Шурыгин похвалил украинцев за то, что знали, куда нужно было бить.
В то же время, россиянин, помимо критики бездействия Минобороны РФ.
«Нет, конечно, прикрыть единственный в России завод по производству оптоволокна Минобороны и ВСК не могли! А зачем? В Китае купим! Так и воюем! Знают, куда бить! Да и животные самарские знают как и что снимать! А Дума может только с буллингом бороться вместо того, чтобы принять законы о наказании за помощь врагу в виде съемок результатов ударов и закона о местном ПВО...», - написал в истерике Шурыгин.