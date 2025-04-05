Минское «Динамо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф КХЛ1
- 5.04.2025, 20:16
На выезде белорусские хоккеисты обыграли московское ЦСКА.
Хоккеисты минского «Динамо» впервые в истории вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина, сообщает «Трибуна».
В шестом матче серии игроки белорусской команды на выезде обыграли хоккеистов московского ЦСКА со счетом 6:2 и таким образом прошли во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Общий счет серии в матчах минского «Динамо» с ЦСКА — 4:2, минские хоккеисты проходят во второй раунд КХЛ.
Такого достижения «зубры» добились впервые в своей истории.