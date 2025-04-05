Минское «Динамо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф КХЛ 1 5.04.2025, 20:16

На выезде белорусские хоккеисты обыграли московское ЦСКА.

Хоккеисты минского «Динамо» впервые в истории вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина, сообщает «Трибуна».

В шестом матче серии игроки белорусской команды на выезде обыграли хоккеистов московского ЦСКА со счетом 6:2 и таким образом прошли во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Общий счет серии в матчах минского «Динамо» с ЦСКА — 4:2, минские хоккеисты проходят во второй раунд КХЛ.

Такого достижения «зубры» добились впервые в своей истории.

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