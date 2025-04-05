закрыть
5 апреля 2025, суббота, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минское «Динамо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

1
  • 5.04.2025, 20:16
Минское «Динамо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

На выезде белорусские хоккеисты обыграли московское ЦСКА.

Хоккеисты минского «Динамо» впервые в истории вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина, сообщает «Трибуна».

В шестом матче серии игроки белорусской команды на выезде обыграли хоккеистов московского ЦСКА со счетом 6:2 и таким образом прошли во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Общий счет серии в матчах минского «Динамо» с ЦСКА — 4:2, минские хоккеисты проходят во второй раунд КХЛ.

Такого достижения «зубры» добились впервые в своей истории.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин, kasparovru.com
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук