закрыть
5 апреля 2025, суббота, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Разведка Британии: ВСУ контратакуют на востоке

  • 5.04.2025, 20:22
Разведка Британии: ВСУ контратакуют на востоке

Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024-го года.

С начала нынешнего года продвижение российских оккупационных войск в Украине замедлилось, а количество атак уменьшилось, сообщает британская разведка.

В марте 2025 года российские войска, вероятнее всего, захватили 143 квадратных километра украинской территории, что в среднем составляет менее 5 квадратных километров в сутки, говорится в сообщении в Х Минобороны Великобритании.

«Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года, когда ее войска захватили более 700 квадратных километров», - говорится в отчете.

Отмечается, что больше всего достижений в марте российские оккупационные силы имели в центральной части Донецкой области, однако улучшить свои оперативные позиции захватчикам не удалось.

«Украинские войска также проводили тактические контратаки, что позволило нивелировать некоторые достижения России вокруг Покровска», - рассказали в британской разведке.

В обзоре также говорится, что в конце марта россияне увеличили количество наземных атак, количество которых падало в течение месяца, но они «не привели к увеличению темпов продвижения».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин, kasparovru.com
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук