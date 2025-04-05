Разведка Британии: ВСУ контратакуют на востоке 5.04.2025, 20:22

Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024-го года.

С начала нынешнего года продвижение российских оккупационных войск в Украине замедлилось, а количество атак уменьшилось, сообщает британская разведка.

В марте 2025 года российские войска, вероятнее всего, захватили 143 квадратных километра украинской территории, что в среднем составляет менее 5 квадратных километров в сутки, говорится в сообщении в Х Минобороны Великобритании.

«Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года, когда ее войска захватили более 700 квадратных километров», - говорится в отчете.

Отмечается, что больше всего достижений в марте российские оккупационные силы имели в центральной части Донецкой области, однако улучшить свои оперативные позиции захватчикам не удалось.

«Украинские войска также проводили тактические контратаки, что позволило нивелировать некоторые достижения России вокруг Покровска», - рассказали в британской разведке.

В обзоре также говорится, что в конце марта россияне увеличили количество наземных атак, количество которых падало в течение месяца, но они «не привели к увеличению темпов продвижения».

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