Названы продукты, которые помогут крепче спать 5.04.2025, 20:39

Один из них — грецкие орехи.

Любые нарушения сна могут плохо отразиться на здоровье, настроении, умственной и физической продуктивности. Поэтому от бессонницы обязательно нужно избавляться. Иногда этому помогают лекарственные препараты.

Но довольно часто с нарушениями сна можно справиться, изменив режим труда и отдыха, уделяя больше внимания своему образу жизни, а также… питанию. Между прочим, даже одна ночь плохого сна может оказать такой же вред для организма, как полгода неправильного питания, отмечает сайт 24health.by.

Хорошо известно, что на качество и продолжительность сна негативно влияют кофе и кофеинсодержащие напитки, энергетики, тяжелая для переваривания пища, слишком поздний или слишком ранний ужин.

Но мало кто знает, что наряду с вредными для сна продуктами существуют и полезные, которые помогают быстрее уснуть, дольше и крепче спать.

Что съесть, чтобы уснуть?

Миндаль. Орех богат триптофаном, веществом, которое стимулирует выработку серотонина (гормона счастья) и мелатонина (гормона сна), а также магнием, который способствует расслаблению нервной системы и мышц. Для того, чтобы крепко спать, можно просто съесть горсть миндаля перед сном.

Грецкие орехи также содержат магний и триптофан, поэтому оказывают то же благотворное влияние на сон, что и миндаль.

Бананы. Содержат калий, магний и триптофан, которые естественным образом помогают мышечной релаксации. Бананы следует есть не позже, чем за один час до сна – примерно столько времени необходимо, чтобы триптофан «добрался» до головного мозга и запустил активную выработку мелатонина.

Молочные продукты и сыр. Богаты кальцием, который способствует расслаблению. Между прочим, дефицит кальция – одна из возможных причин нарушений сна. Стакан теплого молока перед сном – проверенное средство против бессонницы. Если добавить в него чайную ложку меда, сон станет еще крепче и слаще.

Яйца – основной источник чистого белка, который оказывает положительное влияние на качество и продолжительность сна. Яйца можно употреблять в любом виде.

Батат (сладкий картофель) богат кальцием, магнием и калием. Эти элементы способствуют релаксации и улучшению сна. Можно приготовить полезные чипсы без добавок из батата или запечь корнеплод в качестве гарнира на ужин.

Хумус: Это блюдо, содержащее триптофан, который способствует выработке аминокислот, благотворно влияющих на качество сна. Хумус можно употреблять не только перед сном, но и в качестве дневной закуски.

Салат и молодая зелень в избытке содержат магний и кальций, о положительном влиянии которых на сон мы уже писали.

Неочищенный рис. Богат витаминами группы B, известными своим положительным влиянием на нервную систему, помогая ей расслабиться.

Овсянка. В одной порции овсяной каши содержатся кальций, магний, фосфор, кремний и калий – вещества, способствующие хорошему здоровому сну.

Жирная рыба. Источник омега-3 жирных кислот, а также витамина В6, который необходим для синтеза мелатонина. Отсюда – положительное влияние рыбных продуктов на крепость и продолжительность сна. Рыбное блюдо на ужин с большой долей вероятности поможет избежать бессонницы.

Вишня и виноград – естественные источники мелатонина. Гроздь винограда или порция вишен помогают регулировать цикл сна.

Вместе с тем стоит помнить, что не только правильное питание, но и активный образ жизни также важен для поддержания здоровья и хорошего сна.

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