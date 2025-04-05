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Украина вернула 45 граждан с оккупированных территорий, России и Беларуси

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  • 5.04.2025, 20:49
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Украина вернула 45 граждан с оккупированных территорий, России и Беларуси

Большинство из них - люди пожилого возраста.

Украина вернула с временно оккупированной территории еще 45 своих граждан. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, украинцев также удалось вернуть с территории России и Беларуси.

- Для многих из них это стало единственной возможностью избежать опасности, связанной с ограничением прав, недостаточным доступом к медицинской помощи, давлением и риском для жизни со стороны оккупационных администраций, - отметил Лубинец.

Он добавил, что среди эвакуированных преимущественно люди, которые нуждаются в особых условиях для безопасного перемещения, а именно маломобильные и тяжелобольные граждане.

- Они не имели физической возможности самостоятельно покинуть ВОТ. 10 человек нуждались в неотложном лечении, имели тяжелые хронические заболевания; для 23-х человек была организована эвакуация с привлечением специализированного транспорта и медицинского сопровождения, - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец отметил, что подавляющее количество возвращенных это люди пожилого возраста. Самой старшей украинке - 93 года. Также были возвращены люди, которые нуждаться в правовой помощи и сопровождении, поскольку потеряли личные документы и не могли самостоятельно пересечь границу.

- Замечу, что часть украинцев, которые уже на подконтрольной территории Украины, подвергались преследованиям со стороны оккупационных администраций. В частности, семья, отца которой похитили оккупанты и подвергали пыткам, в результате чего он погиб, - написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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