Стармер и Макрон обсудили прогресс с размещением войск в Украине

Стармер и Макрон обсудили прогресс с размещением войск в Украине2
- 5.04.2025, 21:01
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Речь идет про присутствие на земле, в небе и на море.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон во время разговора в субботу, 5 апреля, обсудили работу «коалиции решительных» по размещению военного контингента в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, пишет «Европейская правда».
Лидеры Великобритании и Франции в телефонном разговоре обсудили прежде всего введенные США тарифы и согласились, что «торговая война не отвечает ничьим интересам», говорится в сообщении.
Стармер и Макрон, добавили в британском правительстве, также поделились беспокойством относительно «влияния на глобальную экономику и безопасность, особенно в Юго-Восточной Азии».
«По итогам дискуссий между военными планировщиками в Украине на этой неделе они (Стармер и Макрон. – Ред.) обсудили значительный прогресс, достигнутый в создании «коалиции решительных», – добавили в правительстве Британии.
Обсуждается присутствие на земле, в небе и на море, а также противовоздушная оборона.