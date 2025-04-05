В Минске апрельский снег сорвал топ-матч чемпионата Беларуси по футболу 5.04.2025, 21:37

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Игроков было трудно различать.

5 апреля прошли матчи 3-го тура чемпионата Беларуси. Правда, не состоялся главный – между минским «Динамо» и гродненским «Неманом». Всему виной апрельский снег, который обрушился на столицу Беларуси. Команды вышли на поле, но сразу было трудно – особенно различить игроков хозяев в белой форме, пишет «Трибуна».

В соцсетях «Динамо» перед стартовым свистком написали, что «игрокам не позавидуешь, но матч должен состояться». Однако у главного арбитра Дмитрия Маркова оказалось другое мнение. Через 15 минут после начала встречи он решил, что так играть нельзя. Команды увели в подтрибунку, а еще через 20 с небольшим минут делегат АБФФ Сергей Ильич утвердил решение прекратить матч.

По регламенту «вышки» поединок, который не доиграли «из-за метеоусловий, опасных для здоровья футболистов», должны продолжить «в другой день с минуты, следующей за той, на которой был остановлен». Новое время и место должны согласовать с командами и госТВ, которое транслировало встречу.

Снегопад нарушил и график матча БАТЭ, который приехал в гости к «Молодечно». Но в итоге игра только подвинулась с 14:00 на 14:30, пока чистили поле.

Непосредственно в игре, во время которой снег также шел, все решил один мяч – Александр Ануфриев забил после прострела Жана Шарля в концовке первого тайма.

В концовке БАТЭ даже играл на отбой – а молодечненцы, напомним, в первых двух турах получили два разгрома от «Немана» и «Славии». Впрочем, борисовчане удержали победу, пусть и 1:0, и пока что занимают второе место в таблице (впрочем, в воскресенье их наверняка подвинут). «Молодечно» же с нулем баллов в трех матчах остается последним.

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