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Что будет с Россией и ее армией после войны

  • 6.04.2025, 1:00
Что будет с Россией и ее армией после войны

Прогноз главы украинской разведки Буданова.

По мнению главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, Россия не уменьшит свою армию после войны. Поскольку это не отвечает российской стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Главного управления разведки Минобороны Украины.

- Как что-то прогнозировать? Прежде всего, существенно уменьшать количество вооруженных сил они не будут. И абсолютно нет, этому есть абсолютно логичные объяснения. Прежде всего, им нужно такое количество, согласно их стратегии, - заявил Буданов.

Говоря о финансовых затратах, он пояснил, что по состоянию на сейчас, 50% всего военного бюджета РФ идут военные выплаты.

- Доплаты бойцам, единовременные выплаты за подписание контракта, финальные выплаты, если он выжил до конца контракта, выплаты за ранения, выплаты за гибель и так далее, - проинформировал он.

Вторая часть военного бюджета - это оплата на закупку боеприпасов, а третья - на ремонт и обслуживание техники. Буданов пояснил, что после окончания войны эти выплаты заканчивается, а значит - деньги высвобождаются. В связи с этим враг не будет уменьшать армию.

- Когда война заканчивается, все эти выплаты заканчиваются, проблемы уходят и высвобождается огромный бюджет. Поэтому уменьшения не будет, - резюмировал глава ГУР.

На вопрос, стоит ли ждать развала России после войны, он ответил: «Развал сам по себе никогда нигде не происходит. Сам по себе ни один такой процесс в мире не происходит».

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