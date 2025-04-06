Что будет с Россией и ее армией после войны 6.04.2025, 1:00

Прогноз главы украинской разведки Буданова.

По мнению главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, Россия не уменьшит свою армию после войны. Поскольку это не отвечает российской стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Главного управления разведки Минобороны Украины.

- Как что-то прогнозировать? Прежде всего, существенно уменьшать количество вооруженных сил они не будут. И абсолютно нет, этому есть абсолютно логичные объяснения. Прежде всего, им нужно такое количество, согласно их стратегии, - заявил Буданов.

Говоря о финансовых затратах, он пояснил, что по состоянию на сейчас, 50% всего военного бюджета РФ идут военные выплаты.

- Доплаты бойцам, единовременные выплаты за подписание контракта, финальные выплаты, если он выжил до конца контракта, выплаты за ранения, выплаты за гибель и так далее, - проинформировал он.

Вторая часть военного бюджета - это оплата на закупку боеприпасов, а третья - на ремонт и обслуживание техники. Буданов пояснил, что после окончания войны эти выплаты заканчивается, а значит - деньги высвобождаются. В связи с этим враг не будет уменьшать армию.

- Когда война заканчивается, все эти выплаты заканчиваются, проблемы уходят и высвобождается огромный бюджет. Поэтому уменьшения не будет, - резюмировал глава ГУР.

На вопрос, стоит ли ждать развала России после войны, он ответил: «Развал сам по себе никогда нигде не происходит. Сам по себе ни один такой процесс в мире не происходит».

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