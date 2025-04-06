«Когда мама пришла забирать сына, увидела на руках ссадины, на лице синяки» 6.04.2025, 2:15

Белоруска рассказала о непростой ситуации в «детском саду».

В TikTok брестчанка Лариса рассказала, что у ее знакомой — сын с особенностями. По словам женщины, на днях мама завела его в детский сад, а когда забирала, увидела на руках ссадины, а на лице — синяки. Воспитательница объяснила, что в случившемся мальчик виноват сам. Лариса утверждает: чтобы разобраться в ситуации, знакомая обратилась в милицию, пишет «Зеркало».

Сколько лет ребенку и какой у него диагноз, Лариса не уточняет. По ее словам, у мальчика 4-я степень утраты здоровья, он не разговаривает и посещает коррекционный центр «Веда». В ролике, вероятно, это учреждение женщина и называет детским садом.

— Мама с утра завела его в детский сад. Все с ребенком было хорошо. Вечером, когда она пришла его забирать, увидела на руках ссадины, на лице синяки, — описывает ситуацию Лариса. — На вопрос, что произошло, кто избил ребенка, воспитатель ответила: никто его не избивал, он сам себе [это] сделал. Получается, вот такие ссадины на двух руках, а на лице у него синяки, оттого что он плакал. Может, тер глаза, даже не знаю.

Автор видео рассказывает, что мама мальчика сразу вызвала скорую и милицию. Было ли уже после этого какое-то разбирательство, она не уточняет.

Лариса признается, что тяжело переживает сложившуюся ситуацию. Отмечает, что в видео она никого не обвиняет, а лишь по просьбе мамы ребенка предает ситуацию огласке, чтобы «это дело не замялось» и чтобы установили, как все произошло.

— Всегда считаю, когда я отдаю ребенка в детский сад или на занятия какому-то специалисту, что в этот момент я уже не несу ответственность за ребенка. В этот момент за него отвечает специалист, — рассуждает Лариса. — Возможно, у ребенка было какое-то нежелательное поведение, но это все равно не дает право так с ним обращаться. Можно родителям набрать, сказать, что ребеночек не очень хорошо себя ведет.

Лариса тоже воспитывает особенного ребенка. В учреждениях, где занимаются такие дети, она предлагает устанавливать видеокамеры. По мнению женщины, это поможет в будущем избежать спорных ситуаций.

— Главное, везде, если посмотреть у нас в Бресте, камеры стоят — на улицах, в магазинах, на каждом светофоре. Почему тогда в этих учреждениях образования тоже не поставят эти камеры? — задается вопросом она. — Ведь здоровый ребенок придет домой и маме расскажет, что и как было. А нездоровый придет и будет сидеть. А на следующий день он не захочет идти в этот сад. И ты не поймешь: в чем дело? Почему так? Может, у него просто плохое настроение.

За день ролик Ларисы посмотрели уже более 219 тысяч раз. Под ним свыше 700 комментариев. Судя по ним, минимум двое из пользовательниц отметили, что видели фото мальчика, о котором рассказывает Лариса.

— На фото у мамы у ребенка много повреждений, — написала одна из женщин. — Если мама сняла побои, то, значит, повреждений ранее не было у ребенка самоповреждающегося. Огласка [нужна], чтобы разбирательство было честным <…>. Чего действительно не стоит сейчас делать, это громких лозунгов. Есть факты: ребенок с повреждениями. И предстоит разобраться, откуда [они]!

Также в комментариях некоторые делятся своим опытом воспитания особенных детей.

— Как медик, работавший с такими детками, скажу, дети с таким диагнозом могут сами себе навредить. Легко обвинить человека, но потом тяжело будет извиняться, — поделилась опытом и мнением одна из пользовательниц.

— Могут навредить, задача педагогов — следить за детьми, особенно в коррекционном центре, и сразу сообщить родителям! — написала ей вторая участница беседы.

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