ВСУ на Востоке поразили российские САУ, технику и склад горючего 6.04.2025, 5:20

Видеофакт.

Дроны ВСУ эффективно поразили вражескую технику и склад горючего на Восточном направлении. Благодаря этим ударам удалось уничтожить важные ресурсы РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».

Операторы разведывательно-ударного беспилотного авиационного комплекса «Феникс» продолжают эффективно уничтожать врага на восточном направлении.

На этот раз дроны поразили самоходную артиллерийскую установку 2С5 «Гиацинт-С», боевую бронированную машину «Тигр», несколько грузовиков, позиции и укрытия противника, а также склад горюче-смазочных материалов.

Пилоты БпАК «Феникс» демонстрируют высокую результативность в уничтожении вражеской пехоты, техники и вооружения, ослабляя боевой потенциал армии РФ.

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