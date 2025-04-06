ВСУ на Востоке поразили российские САУ, технику и склад горючего
- 6.04.2025, 5:20
Видеофакт.
Дроны ВСУ эффективно поразили вражескую технику и склад горючего на Восточном направлении. Благодаря этим ударам удалось уничтожить важные ресурсы РФ.
Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».
Операторы разведывательно-ударного беспилотного авиационного комплекса «Феникс» продолжают эффективно уничтожать врага на восточном направлении.
На этот раз дроны поразили самоходную артиллерийскую установку 2С5 «Гиацинт-С», боевую бронированную машину «Тигр», несколько грузовиков, позиции и укрытия противника, а также склад горюче-смазочных материалов.
Пилоты БпАК «Феникс» демонстрируют высокую результативность в уничтожении вражеской пехоты, техники и вооружения, ослабляя боевой потенциал армии РФ.