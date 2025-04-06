закрыть
6 апреля 2025, воскресенье, 3:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ на Востоке поразили российские САУ, технику и склад горючего

  • 6.04.2025, 5:20
ВСУ на Востоке поразили российские САУ, технику и склад горючего

Видеофакт.

Дроны ВСУ эффективно поразили вражескую технику и склад горючего на Восточном направлении. Благодаря этим ударам удалось уничтожить важные ресурсы РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».

Операторы разведывательно-ударного беспилотного авиационного комплекса «Феникс» продолжают эффективно уничтожать врага на восточном направлении.

На этот раз дроны поразили самоходную артиллерийскую установку 2С5 «Гиацинт-С», боевую бронированную машину «Тигр», несколько грузовиков, позиции и укрытия противника, а также склад горюче-смазочных материалов.

Пилоты БпАК «Феникс» демонстрируют высокую результативность в уничтожении вражеской пехоты, техники и вооружения, ослабляя боевой потенциал армии РФ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин, kasparovru.com
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук