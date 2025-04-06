В США готовят новую попытку импичмента Трампа 5 6.04.2025, 8:07

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Демократ из Техаса обещает действовать как «Давид против Голиафа».

Речь Эла Грина на митинге в Вашингтоне стала громким предупреждением Трампу: демократ из Техаса готовит импичмент и обещает действовать как «Давид против Голиафа».

Об этом сообщает The Hill.

В субботу, 5 апреля, во время выступления на митинге в Вашингтоне, конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что Трамп «не заслуживает» занимать должность главы исполнительной власти.

«Нам нужен Сенат, который на этот раз признает его виновным, и я хочу, чтобы вы знали - от всего сердца - я понимаю, что он является Голиафом. Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию. Однако, друзья мои, для каждого Голиафа существует Давид», - сказал Грин, обращаясь к демонстрантам на митинге «Руки прочь!» в округе Колумбия.

Он также добавил, что на протяжении месяца внесет представление об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу.

«И я хочу, чтобы вы знали, господин Президент: этот Давид внесет против вас статьи импичмента в течение следующих 30 дней. В течение 30 дней я вношу статьи импичмента. Я иду за вами. Господин Президент, этот Давид идет за вами», - заявил конгрессмен.

Грин, который еще около двух месяцев назад пообещал внести представление импичмента против Трампа, утверждает, что тот не «заслуживает должности», которую занимает.

«Вам нельзя доверить свободу и правосудие для всех. Вам нельзя доверить правительство народа, избранное народом и для народа. Я иду за вами. Я ваш Давид. Боже, благослови вас», - добавил Грин.

Реакция Белого дома

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Лиз Гастон в комментарии изданию The Hill отметила, что позиция Трампа «четкая: он всегда будет защищать Социальное обеспечение, Medicare и Medicaid для тех, кто имеет на них право».

«Между тем позиция демократов заключается в предоставлении выплат по программам Social Security, Medicaid и Medicare нелегальным иммигрантам, что приведет к банкротству этих программ и ударит по американским пенсионерам», - отметила Гастон.

Добавим, что 5 февраля во время выступления в Палате представителей Грин заявил, что подаст на импичмент против Трампа после того, как глава Белого дома предположил, что США должны взять под контроль Полосу Газы.

«Несправедливость в Газе - это угроза справедливости в Соединенных Штатах Америки», - сказал тогда Грин.

В субботу, 5 апреля, он повторил подобное, отметив, что разрушенная войной территория «не должна стать курортом. Должен быть дом для палестинского народа».

Речь Трампа в Конгрессе и реакция Грина

Конгрессмен от Демократической партии Эл Грин был инициатором нескольких безуспешных попыток импичмента во время первого президентского срока Трампа.

4 марта 2025 года президент США Дональд Трамп выступил с обращением к Конгрессу. Во время обращения, глава Белого дома затронул темы Панамского канала, установления контроля за Гренландией, а также российско-украинской войны.

В начале обращения президента, спикер Палаты представителей Майк Джонсон приказал охране вывести Грина из зала заседаний, поскольку он очень громко возмущался первыми заявлениями лидера.

В субботу, 5 апреля, почти по всей территории США состоялись многочисленные протесты против политики администрации Дональда Трампа. Люди митинговали также в странах Европы.

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