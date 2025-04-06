Партизаны нарушили военную логистику РФ ударом по инфраструктуре
- 6.04.2025, 8:15
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Задержана транспортировка боеприпасов к военным заводам.
В результате партизанской акции в России задержана транспортировка боеприпасов к военным заводам.
Об этом сообщает движение АТЕШ.
Партизаны уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле города Кемерово. Эта дорога соединяется с такими военными объектами, как Кемеровский механический завод - предприятие по производству боеприпасов мелкого и среднего калибра.
В результате наших действий была нарушена логистика и задержаны поставки на военные заводы. Наши действия в этом направлении носят системный характер и количество сбоев на железной дороге по всей РФ будет только увеличиваться.