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Встреча «Коалиции решительных» в Киеве: Умеров назвал ключевые элементы переговоров

  • 6.04.2025, 8:20
Встреча «Коалиции решительных» в Киеве: Умеров назвал ключевые элементы переговоров
министр обороны Украины Рустем Умеров
Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Друзья Украины сосредоточили внимание на формировании новой архитектуры безопасности.

Партнеры Украины сосредоточили внимание на формировании новой архитектуры безопасности и реализации ключевых договоренностей в рамках «Коалиции решительных».

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Украины.

В Киеве прошла стратегическая встреча при участии Президента Украины Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерала Тьерри Буркхарда и начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Энтони Радакина.

В ходе переговоров участники обсудили дальнейшие шаги по укреплению системы безопасности Украины, а также формирование новой архитектуры безопасности для Европы.

Основное внимание переговорщики сосредоточили на внедрении договоренностей по безопасности после завершения активной фазы войны и на роли международных партнеров в рамках так называемой «Коалиции решительных».

«Это важный элемент обеспечения стабильности, предотвращения новой агрессии и создания предпосылок для восстановления страны. Украина готова к миру. Но этот мир должен быть справедливым, надежным и защищенным силой международной поддержки», - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Также стороны рассмотрели вопросы оперативного планирования и готовности к немедленной реализации решений в случае прекращения боевых действий.

Умеров поблагодарил Францию, Великобританию и всех партнеров «Коалиции решительных» за последовательную и решительную поддержку Украины в самый сложный период.

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