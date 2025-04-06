Встреча «Коалиции решительных» в Киеве: Умеров назвал ключевые элементы переговоров
- 6.04.2025, 8:20
Друзья Украины сосредоточили внимание на формировании новой архитектуры безопасности.
Партнеры Украины сосредоточили внимание на формировании новой архитектуры безопасности и реализации ключевых договоренностей в рамках «Коалиции решительных».
Об этом сообщает сайт Министерства обороны Украины.
В Киеве прошла стратегическая встреча при участии Президента Украины Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерала Тьерри Буркхарда и начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Энтони Радакина.
В ходе переговоров участники обсудили дальнейшие шаги по укреплению системы безопасности Украины, а также формирование новой архитектуры безопасности для Европы.
Основное внимание переговорщики сосредоточили на внедрении договоренностей по безопасности после завершения активной фазы войны и на роли международных партнеров в рамках так называемой «Коалиции решительных».
«Это важный элемент обеспечения стабильности, предотвращения новой агрессии и создания предпосылок для восстановления страны. Украина готова к миру. Но этот мир должен быть справедливым, надежным и защищенным силой международной поддержки», - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Также стороны рассмотрели вопросы оперативного планирования и готовности к немедленной реализации решений в случае прекращения боевых действий.
Умеров поблагодарил Францию, Великобританию и всех партнеров «Коалиции решительных» за последовательную и решительную поддержку Украины в самый сложный период.