Ракетный удар РФ по Киеву: пожары вспыхнули в трех районах

Ракетный удар РФ по Киеву: пожары вспыхнули в трех районах4
- 6.04.2025, 8:22
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Есть пострадавшие.
В Киеве из-за российской ракетной атаки утром 6 апреля фиксируются пожары в нескольких районах. Уже известно о пострадавших в столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевского городского голову Виталия Кличко.
По словам мэра, пожары зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.
«В Дарницком районе есть пострадавшие. Медики и другие службы на месте», - проинформировал Кличко.
Также он в очередной раз призвал жителей и гостей столицы не покидать укрытий до отбоя воздушной атаки.
Впоследствии он добавил, что в Дарницком районе медики госпитализировали двух пострадавших.
Перед этим мэр сообщал о вызове медиков в Дарницкий район, а также в Оболонский район столицы на фоне российской атаки с применением баллистики.
«Предварительно падение обломков в двух местах в Оболонском районе столицы. Территории нежилой застройки. Экстренные службы направляются на места», - писал городской голова в своем Telegram около половины шестого утра.
Впоследствии мэр столицы проинформировал, что в Киеве предварительно фиксируется еще один пожар в Дарницком районе, и «экстренные службы выехали».
Обновлено: количество пострадавших возросло
Как рассказал мэр Киева около половины седьмого утра, уже известно о трех пострадавших из-за российской ракетной атаки.
По его словам, в результате обстрела в столице произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком и Соломенском районах.
«В Дарницком районе трое пострадавших. Также повреждены 8 автомобилей. Спасатели ликвидируют последствия атаки», - сообщил городской голова.
Обновлено: офисный центр частично разрушен
Как рассказал около семи утра мэр столицы Кличко, в Оболонском районе, где был пожар в офисном центре из-за российской атаки, произошло частичное разрушение здания.
Он добавил, что спасатели работают на месте.
Комбинированная вражеская атака
В ночь на 6 апреля войска РФ запустили в сторону Украины ударные беспилотники, и в ряде областей была объявлена тревога. Сообщалось о взрывах и работе ПВО из-за атаки БПЛА в ряде регионов.
Так, например, в Николаеве прозвучали взрывы на фоне дроновой атаки это вечером накануне - город был под ударом дронов противника, и из-за атаки возник пожар в двух жилых домах, фиксировались повреждения в частном секторе, пострадали три женщины. В ГСЧС показали видео и фото последствий российской дроновой атаки на Николаев.
Позже, уже ночью, российские оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Появились сообщения о взрывах в ряде областей, а также - в Киеве, где велась работа ПВО, как и в Киевской области.
А около пяти снова была объявлена воздушная в ряде областей Украины - уже из-за угрозы баллистики.
В это же время в Киеве прозвучали несколько мощных взрывов из-за ракетной атаки. В столице Украины велась работа ПВО.