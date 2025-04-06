Ракетный удар РФ по Киеву: пожары вспыхнули в трех районах 4 6.04.2025, 8:22

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Есть пострадавшие.

В Киеве из-за российской ракетной атаки утром 6 апреля фиксируются пожары в нескольких районах. Уже известно о пострадавших в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевского городского голову Виталия Кличко.

По словам мэра, пожары зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.

«В Дарницком районе есть пострадавшие. Медики и другие службы на месте», - проинформировал Кличко.

Также он в очередной раз призвал жителей и гостей столицы не покидать укрытий до отбоя воздушной атаки.

Впоследствии он добавил, что в Дарницком районе медики госпитализировали двух пострадавших.

Перед этим мэр сообщал о вызове медиков в Дарницкий район, а также в Оболонский район столицы на фоне российской атаки с применением баллистики.

«Предварительно падение обломков в двух местах в Оболонском районе столицы. Территории нежилой застройки. Экстренные службы направляются на места», - писал городской голова в своем Telegram около половины шестого утра.

Впоследствии мэр столицы проинформировал, что в Киеве предварительно фиксируется еще один пожар в Дарницком районе, и «экстренные службы выехали».

Обновлено: количество пострадавших возросло

Как рассказал мэр Киева около половины седьмого утра, уже известно о трех пострадавших из-за российской ракетной атаки.

По его словам, в результате обстрела в столице произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком и Соломенском районах.

«В Дарницком районе трое пострадавших. Также повреждены 8 автомобилей. Спасатели ликвидируют последствия атаки», - сообщил городской голова.

Обновлено: офисный центр частично разрушен

Как рассказал около семи утра мэр столицы Кличко, в Оболонском районе, где был пожар в офисном центре из-за российской атаки, произошло частичное разрушение здания.

Он добавил, что спасатели работают на месте.

Комбинированная вражеская атака

В ночь на 6 апреля войска РФ запустили в сторону Украины ударные беспилотники, и в ряде областей была объявлена тревога. Сообщалось о взрывах и работе ПВО из-за атаки БПЛА в ряде регионов.

Так, например, в Николаеве прозвучали взрывы на фоне дроновой атаки это вечером накануне - город был под ударом дронов противника, и из-за атаки возник пожар в двух жилых домах, фиксировались повреждения в частном секторе, пострадали три женщины. В ГСЧС показали видео и фото последствий российской дроновой атаки на Николаев.

Позже, уже ночью, российские оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Появились сообщения о взрывах в ряде областей, а также - в Киеве, где велась работа ПВО, как и в Киевской области.

А около пяти снова была объявлена воздушная в ряде областей Украины - уже из-за угрозы баллистики.

В это же время в Киеве прозвучали несколько мощных взрывов из-за ракетной атаки. В столице Украины велась работа ПВО.

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