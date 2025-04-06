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Умер белорусский актер и режиссер Максим Сохарь

  • 6.04.2025, 8:27
  • 5,568
Умер белорусский актер и режиссер Максим Сохарь
Максим Сохарь

Ему было 44 года.

Белорусский актер и режиссер Максим Сохарь умер 5 апреля. Ему было 44 года. Об этом сообщили его знакомые в социальных сетях.

Максим Сохарь родился в 1981 году в семье театроведа и драматурга Юрия Сохаря. Окончил столичную Академию искусств. Работал актером в витебском театре имени Якуба Коласа и в Республиканском театре белорусской драматургии.

В 2009-м стал главным режиссером Могилевского областного театра имени Дунина-Мартинкевича (в Бобруйске) и занимал эту должность семь лет. Кроме Беларуси ставил спектакли в Польше и Чехии

Также Сохарь защитил кандидатскую диссертацию, работал преподавателем.

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