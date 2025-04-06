Болезненный рикошет: экономике РФ стало плохо 6.04.2025, 8:29

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После тарифного удара США.

Россия оказалась в числе немногих стран, избежавших новых прямых пошлин со стороны США, однако последствия глобальной тарифной войны, объявленной американским лидером Дональдом Трампом, оказались ощутимыми для российской экономики, пишет Newsweek.

Обвал на российских фондовых рынках

Обострение торговых споров вызвало резкое снижение на российских фондовых рынках. За последнюю неделю индекс MOEX Russia, отражающий динамику 43 крупнейших публичных компаний, потерял 8% – это крупнейшее падение с сентября 2022 года, когда рынок отреагировал на объявление мобилизации в РФ.

В частности, подешевели акции таких ключевых игроков, как Сбербанк (–5,2%), Газпром (–4,9%), Мечел (–7%) и Новатэк (–5,4%).

Аналитики ждут падения цен на нефть

Эксперты связывают падение с ожидаемым замедлением мировой экономики на фоне торговых ограничений, что может привести к снижению спроса на энергоресурсы и, как следствие, к падению цен на нефть – одному из главных источников дохода для России.

И без того в марте средняя цена на российскую нефть Urals откатилась до $58,99, что является ниже минимальной планки, необходимой для исполнения бюджета.

Дополнительное давление на рынок оказали и новости о планах ОПЕК в мае резко увеличить объемы добычи нефти. Организация рассчитывает таким образом компенсировать потери от снижения цен увеличением объемов продаж.

Однако в условиях перенасыщенного рынка это может привести к еще большему падению стоимости нефти.

Снижение экспортных доходов несет серьезные риски для российской экономики, особенно в условиях высокой нагрузки на бюджет, связанной с военными расходами и необходимостью обслуживать государственный долг.

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