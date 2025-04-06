У еще одного нобелевского лауреата нашли белорусские корни
- 6.04.2025, 8:41
- 2,920
Его предки приехали в США из Гродно или Гродненской губернии.
В 2016 году Нобелевскую премию по литературе получил культовый американский музыкант и автор-исполнитель Боб Дилан. Между тем, у него есть белорусские корни. Об этом утверждает телеграм-канал «Поиск предков».
Бабушка и дедушка Дилана по отцовской линии, Зигман и Анна Циммерман, эмигрировали из Одессы в США после антисемитского погрома 1905 года. Бабушка и дедушка по материнской линии, Бен и Флоренс Стоун прибыли в США в 1902 году.
Как отмечает автор канала, она просмотрела ряд работ: «Место рождения предков Дилана по материнской линии — Lithuania, или Russia. Некоторые исследователи считают, что это Kovno/Kaunas, правда, ссылаются на базу захоронений, реальных документов у них нет».
Исследователь проанализировала данные американские переписи и ни разу не встретила упоминания города, из которого Эдельштейны (девичья фамилия бабушки) приехали в США. А вот в карабельных фанифестах, в которых имелась информация о пассажирах, такие данные нашлись. Бенджамин Эдельйштейн (1869−1961) и его жена Лебе Эйдельштейн (1872−1942), родители Флоренс Стоун и, соответственно, прабабушка и прадедушка Боба Дилана, приехали из Гродно.
При этом, как отмечается, в канале, речь может идти не о самом городе Гродно, а о Гродненской губернии. Кстати, в Национальном историческом архиве Беларуси в городе. Гродно есть дело «О взыскании штрафа на просрочку заграничного паспорта с Лапина, Эдельштейна и других, 1898 г.».
Среди уроженцев Беларуси Нобелевские премии получали следующие люди:
уроженец Пинска Саймон Кузнец — экономика (1971);
уроженец Бреста Менахем Бегин — премия мира (1978);
уроженец деревни Вишнево (теперь Воложинский район Минской области) Шимон Перес — премия мира (1994);
уроженец Витебска Жорес Алферов — физика (2000).
Также в 1982 году премию по химии досталась британскому и южноафриканскому биохимик Аарону Клугу. По одной из версии, он родился в литовском городе Желвас, по другом — в белорусской Зельве.
В 2015 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Светлана Алексиевич.
В 2022-м лауреатом Нобелевской премии мира стал политзаключенный Алесь Беляцкий.