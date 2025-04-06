У Киркорова произошла еще одна трагедия

У Киркорова произошла еще одна трагедия1
- 6.04.2025, 8:48
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Упущение врачей?
Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал вторжения РФ в Украину и очень похудел после смерти отца - Бедроса Киркорова, вспомнил еще одну трагедию, которая случилось у него в семье, пишет «Главред».
Как сообщают российские СМИ, сестре Киркорова могло бы быть 23 года, но она умерла практически сразу после рождения. Ребенок родился от второй жены Бедроса Киркорова.
Ребенок родился в 2002 году и ее назвали Ксенией. Однако девочка ушла из жизни, когда ей было всего семь дней. Семья тяжело переживала и эту потерю.
Лишь спустя несколько лет Бедрос Киркоров рассказал об этом в одном из ток-шоу на ТВ. Он сообщил, что девочка скончалась из-за «упущения врачей».
«Ребенок родился, но через семь дней умер. Родился семимесячный, и не могли спасти… Сказали, заражение крови. Просто упущение врачей. Можно сказать, что ребенка она сама приняла. Праздник, наверху они гуляют, я платную медсестру нашел, которая сидела круглосуточно около нее, а я в другой комнате спал. Не уследили», - признавался тогда он.