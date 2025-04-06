У Киркорова произошла еще одна трагедия 1 6.04.2025, 8:48

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Упущение врачей?

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал вторжения РФ в Украину и очень похудел после смерти отца - Бедроса Киркорова, вспомнил еще одну трагедию, которая случилось у него в семье, пишет «Главред».

Как сообщают российские СМИ, сестре Киркорова могло бы быть 23 года, но она умерла практически сразу после рождения. Ребенок родился от второй жены Бедроса Киркорова.

Бедрос Киркоров Людмила Смирнова потеряли дочь / Открытые источники

Ребенок родился в 2002 году и ее назвали Ксенией. Однако девочка ушла из жизни, когда ей было всего семь дней. Семья тяжело переживала и эту потерю.

Лишь спустя несколько лет Бедрос Киркоров рассказал об этом в одном из ток-шоу на ТВ. Он сообщил, что девочка скончалась из-за «упущения врачей».

«Ребенок родился, но через семь дней умер. Родился семимесячный, и не могли спасти… Сказали, заражение крови. Просто упущение врачей. Можно сказать, что ребенка она сама приняла. Праздник, наверху они гуляют, я платную медсестру нашел, которая сидела круглосуточно около нее, а я в другой комнате спал. Не уследили», - признавался тогда он.

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