Белоруска проработала 30 лет, но осталась без трудовой пенсии

Белоруска проработала 30 лет, но осталась без трудовой пенсии2
- 6.04.2025, 8:50
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Почему так произошло?
Несмотря на более чем 30 лет трудового стажа, жительнице Бреста отказали в назначении пенсии. В Федерации профсоюзов пояснили, как такое стало возможным, пишет «Зеркало».
— Мне отказано в назначении пенсии (трудовой. — Прим. ред.), хотя стаж у меня вместе с учебой и декретным отпуском более 30 лет. Отказ объяснили отсутствием страхового стажа. Может это связано с тем, что нет записей в трудовой книжке о работе по договорам подряда? — поинтересовалась брестчанка.
Разобраться в ситуации ей помогла правовой инспектор труда Брестской областной организации профсоюза банковских и финансовых работников Светлана Тарасевич.
По ее словам, в стаж для назначения пенсии входит официальная работа, которая подтверждена записями в трудовой книжке. А еще — занятость по договорам подряда, но она регулируются не Трудовым, а Гражданским кодексом, поэтому в трудовую книжку информация о ней не вносится.
«Если по договору подряда человек получал меньше минимальной зарплаты, то в страховой стаж этот период могут засчитать не полностью. В таких случаях применяется поправочный коэффициент: среднемесячный доход делится на среднюю минимальную зарплату за этот период. Если коэффициент меньше 1, стаж уменьшается пропорционально», — поясняют профсоюзы.
Если человек долгое время работал по договорам подряда с низким доходом, это может сказаться на его пенсии.
«Чтобы избежать таких ситуаций, важно заранее проверять свой страховой стаж и учитывать правила начисления пенсионных выплат», — уточняют профсоюзы.
Как уточнила Светлана Тарасевич, те, у кого не хватает страхового стажа, все равно могут выйти на социальную пенсию. Для этого женщинам нужен общий трудовой стаж не менее 20 лет, а мужчинам — от 25 лет. При этом пенсии будут выплачивать в 60 и 65 лет соответственно.
О каком стаже идет речь?
С 1 января 2025 года в Беларуси ввели несколько пенсионных изменений. Одно из них — повысили минимальный страховой стаж. Он необходим для получения трудовой пенсии. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и наниматель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. С 1 января 2025 года этот стаж вырос на полгода — до 20 лет.
Напомним, в 2013 году этот показатель увеличился с пяти до десяти лет. Беларусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в пенсионную ловушку, они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчинам — с 65 лет, женщинам — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 223,82 рубля.
Ранее, с 1 января 2020 года, в страховой стаж начали включать срочную службу в армии. Это новшество на стадии обсуждения не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменений не приняли.