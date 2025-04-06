Буданов дал интересный прогноз по будущему РФ 6.04.2025, 8:55

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Кирилл Буданов

Этому есть абсолютно логичные объяснения.

Россияне не будут существенно уменьшать количество своих войск после окончания начатой ими войны в Украине. Такое мнение высказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу «Анна Максимчук».

По мнению руководителя ГУР, этому есть абсолютно логичные объяснения.

«Прежде всего, им нужно такое количество, согласно их стратегии. Сейчас, ну, процентов так 50 всего этого военного бюджета съедают военные выплаты. Доплаты бойцам, единовременные выплаты за подписание контракта, финальные выплаты, если он выжил до конца контракта, выплаты за ранения, выплаты за гибель и так далее», - отметил Буданов.

По его словам, вторая часть - это оплата на закупку боеприпасов, и третья - на ремонт и обслуживание техники.

«Когда война заканчивается, все эти выплаты заканчиваются, проблемы уходят и высвобождается огромный бюджет. Поэтому уменьшения не будет», - добавил он.

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