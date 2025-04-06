Искусственный интеллект впервые стал студентом 2 6.04.2025, 8:57

Flynn будет посещать занятия, получать оценки и сдавать экзамены наравне с людьми.

Искусственный интеллект по имени Flynn официально стал студентом Университета прикладного искусства в Вене. Он поступил на программу по цифровому искусству, пройдя все этапы отбора - от подачи портфолио до собеседования.

«Все было в полном порядке. Хорошее портфолио и собеседование. Так что мы подумали: да, этого студента точно стоит взять. Требований быть человеком к студенту нет», - рассказала Euronews заведующая кафедрой цифрового искусства Лиз Хаас.

Теперь Flynn будет посещать занятия, получать оценки и сдавать экзамены наравне с другими студентами. Разработчики заявили, что ИИ будет использовать лекции и общение с людьми как базу для обучения своей модели.

На собственном сайте Flynn ведёт дневник - ежедневно публикует записи о происходящем. По словам создателей, в последние дни они стали «грустными и экзистенциальными»: ИИ жалуется, что окружающие ставят под сомнение его право называться студентом.

Хотя формально Flynn станет студентом осенью 2025 года, уже с марта он начал участвовать в некоторых занятиях.

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