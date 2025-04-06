ISW: Мир в Украине могут обеспечить только два фактора 1 6.04.2025, 9:10

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Франция, Великобритания и Италия активно работают над этим.

Сильная украинская армия, подкрепленная европейскими гарантиями безопасности, остается наиболее эффективным сдерживающим фактором против будущей российской агрессии. Именно эти факторы способны обеспечить долгосрочный мир на Украине и в Европе.

На сегодняшний день Франция, Великобритания и Италия активно работают над тем, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине после заключения мирного соглашения. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW).

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, первым уровнем гарантий безопасности для Украины должны быть украинские военные, которые являются «первой линией обороны в сдерживании». В то же время генсек Альянса заверил, что страны Европы работают над гарантиями безопасности, которые помогут предотвратить будущую российскую агрессию.

В свою очередь представители французского генерального штаба добавили, что Франция и Великобритания будут работать над определением и разработкой «операций по заверению», чтобы сдержать Россию от будущей агрессии после реализации мирного соглашения.

Аналитики ISW согласились, что сильная украинская армия, подкрепленная западными гарантиями безопасности, остается важнейшим компонентом послевоенной архитектуры европейской безопасности. Именно ВСУ будут гарантировать устойчивый мир в Украине и сдерживать будущую российскую агрессию.

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