Трамп будет доволен: на какие уступки может пойти Путин 1 6.04.2025, 9:17

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Кремль пытается продолжать манипулятивную игру.

Переговоры между США и Россией о прекращении огня в Украине пока не привели к результатам. В то же время Дональд Трамп отмечал, что в случае отсутствия результатов, начнет давить санкционными методами на Москву.

Однако по мнению политолога Игоря Рейтеровича, которым он поделился с 24 Каналом, у Владимира Путина еще есть время – по крайней мере до конца апреля – манипулировать Трампом и затягивать переговоры. Недавно Трамп заявил, что зол на главу Кремля из-за того, что тот поставил «под сомнение авторитет Зеленского» и заявил о возможности смены власти в Украине.

Трамп воспримет как положительный шаг

Рейтерович заметил, что россияне могут «бросить кость» Белому дому, сделать что-то такое, что Трамп воспримет как позитивный шаг к миру со стороны России.

«Например, что за пару недель Россия договорится с США, а американцы с Украиной о перемирии на море и даже в небе. То есть не будет ударов дальнобойными ракетами или «Шахедами» 1 – 2 недели. Это может быть приурочено к 100 дням президентства Трампа», – отметил политолог.

После этого Трамп расскажет, какой великий президент, а на сайте Белого дома разместят информацию о его «100 победах за первые 100 дней». Трамп, как отметил он, будет доволен. К 50 дням президентства Трампа администрация уже объявляла о его «50 победах».

Позже, когда Россия, скорее всего, де-факто выйдет из этого перемирия, нарушив его, и будет пытаться переложить ответственность на Украину, Трамп, по словам Рейтеровича, все равно будет говорить, что «ситуация немного изменилась к лучшему». Даже если перемирие продлится неделю или 10 дней. Россия же получит после этого еще определенное время на ведение войны против Украины.

Эта, как подчеркнул политолог, банальная схема, к сожалению, может достаточно долго работать. И россияне об этом знают.

«Также это понимает значительная часть представителей администрации Белого дома. Однако у них не хватает смелости сказать об этом Трампу, мол, над вами просто издеваются и делают все, что хотят, а вас вводят за нос», – предположил Игорь Рейтерович.

Поэтому, по его мнению, все будет зависеть от того, как быстро окружение Трампа сможет ему объяснить, что на самом деле происходит, а также от того, захочет ли его администрация это сделать.

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