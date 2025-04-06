Академик, бросивший вызов неадекватному Лукашенко 6.04.2025, 9:26

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Радим Горецкий

Жизнь и правила Радима Горецкого.

Сайт udf написал о Радиме Горецком – академике, так и не принявшем власть Лукашенко.

Его детство и юность прошли в ссылке, куда, согласно приговору суда, в 1931-ом году отправили его отца – Гаврилу Горецкого, геолога, одного из основателей Белорусской Академии наук. Мать Радима вместе с маленькими детьми отправилась вслед за мужем в Карелию – сняла маленькую комнату рядом с лагерем, где осужденные строили Беломоро-Балтийский канал. И на протяжении нескольких лет переезжала туда, куда переправляли ее мужа -- Кола, Тулома, Медведжагорск, Рыбинск, Запорожье, Соликамск...

В то время вся семья Горецких подверглась репрессиям – родной дядя Радима, младший брат отца, писатель Максим Горецкий, был осужден в 1930-ом по сфабрикованному делу «Союза освобождения Беларуси» и, согласно приговору «тройки», расстрелян 10 февраля 1938-го года... Родителям Радима повезло: остались живы.

А профессию геолога Радим Горецкий выбрал не случайно – хотел быть похожим на отца. В конце 40-ых поступил в Московский нефтяной институт, совмещая учебу с работой геолога. В 1952 году, после окончания института, был принят в Геологический институт Академии наук СССР, где проработал до 1971 года. Свои первые научные труды посвятил территориям Казахстана и Средней Азии. Опубликован ряд работ, среди которых выделяется монография «Тектоника молодых платформ Евразии». Принимал активное участие в составлении Международной тектонической карты Европы, тектонической карты Евразии и за эти разработки в 1969 году был удостоен Государственной премии СССР...

И хотя Радим Горецкий уехал из Беларуси в возрасте трех лет, его всегда тянуло на родину. И в 1971-ом он-таки вернулся в Минск, где в Институте геохимии и геофизики АН БССР создал отдел общей и региональной тектоники... В 1977 году был избран действительным членом Академии наук БССР и назначен директором Института геохимии и геофизики Академии наук БССР. Под его руководством была создана Тектоническая карта Беларуси... Но что такое «тектоника» с точки зрения простого обывателя? И почему Радим Горецкий всю свою жизнь посвятил изучению этих древних платформ?..

На самом деле, «тектоникой» называются движения земной коры, вызванные глубинными процессами. Именно они формируют внешний облик планеты – формируют океаны, разрушают горные хребты, то есть создают поверхность, на которой существует климат... Не исключено, что «тектонические сдвиги» имеют самое прямое отношение к глобальному потеплению во всем мире.

Изучением этих глобальных процессов всю свою жизнь и занимался доктор геолого-минералогических наук, академик Радим Горецкий. С 1992 по 1997 год он был вице-президентом Академии наук Беларуси, но затем его отправили на пенсию. И возраст тут не при чем. Просто Радим Горецкий, который с первых дней провозглашения независимости нашей страны, сам был слишком независимым. И его точка зрения (каким он видит будущее нашей страны) не всегда совпадала с точкой зрения Александра Лукашенко, который стал «президентом» РБ в 1994-ом году.

Радим Горецкий активно сотрудничал с белорусской диаспорой, организовывал конгрессы белорусов по всему миру. Был членом правления Общества белорусского языка, Белорусского фонда культуры. Выступал за демократию и государственную независимость Беларуси, возрождение беларуского языка и культуры... Это, видимо, и не понравилось действующей власти.

В 2020-ом, во время массовым протестов, Радим Горецкий в интервью «Народной воле» высказал свою точку зрения на события:

«Мне очень больно на все это смотреть. По мирному Минску ездят бронетранспортеры, автозаки. Музей истории Великой Отечественной войны оплетен колючей проволокой, как в войну! Власть как-то неадекватно воспринимает ситуацию. По улицам же мирный народ идет. Люди так и говорят: мы вышли на мирное шествие! За что их дубасить?»

Сегодня Радим Горецкий на пенсии. Ему 96 лет. Редакция Charter97.org от всего сердца поздравляет его, и всех геологов Беларуси с их профессиональным праздником, который отмечается в первое воскресение апреля.

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