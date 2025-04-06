Пропаганда запуталась Телеграм-канал «Русский декаданс»

6.04.2025, 9:31

Минобороны РФ сыграло против себя же.

В Кривом Роге завершены спасательные работы. Погибли 18 человек, среди которых девять детей. Ранены более 60 украинцев. В Минобороны РФ отчитались об ударе «ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога». Военкоры и мониторинговые сервисы уточнили, что использовалась ракета «Искандер-М».

А теперь о несоответствиях:

Фугасный снаряд «Искандера» способен превратить в руины здание длиною 60 м, как это было с гостиницей «Украина» в Чернигове. Ресторан «Магеллан», по которому предположительно был нанесен удар, судя по фото и видео с места событий получил незначительные повреждения.

На детской площадке, автомобилях, домах в радиусе поражения отчетливо видны отверстия, похожие на следы входа осколков. О кассетном типе боеголовки сообщали украинские чиновники и военные. Однако она не оставляет после взрыва такого отчетливого «гриба».

Некоторые z-ресурсы пытаются убедить подписчиков, что удар баллистикой был нанесен не по «Магеллану», а по другому кафе, но иных прилетов в городе не было. Также есть информация, что «Искандер-М» упал прямо в жилой двор, примерно в 50-100 метрах от ресторана. Это объясняет, почему половина убитых — дети.

Непонятно, что имеют ввиду пропагандисты, когда пишут про «провокацию Зеленского». Пуск ракеты подтвердили в Минобороны, прилет был в непосредственной близости от детской площадки и жилых домов.

Украинская сторона отрицает, что удар РФ был нанесен в «место проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами». Однако нет ни видео, ни фото из самого ресторана. Только со двора.

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