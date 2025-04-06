WSJ: Китай получил выгоду от пошлин Трампа 6.04.2025, 9:32

Си воспримет эти события как подтверждение своих убеждений.

Китайский лидер Си Цзиньпин получил выгоду от решения Дональда Трампа ввести взаимные пошлины на импорт товаров из разных стран мира.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Си воспримет события этой недели как подтверждение своих убеждений, и ему не придется прилагать много усилий, чтобы воспользоваться разногласиями ослабленного Запада», — говорится в статье.

По оценке издания, введенные таможенные тарифы на товары из ряда азиатских стран могут усилить влияние Пекина на эти государства или не дать им возможности освободиться от китайской экономической зависимости. Среди таких стран называют Вьетнам (тариф 46%), Таиланд (36%), Индонезию (32%) и Филиппины (17%).

Введение пошлин также коснулось Европейского Союза, что, по мнению WSJ, усложнит попытки США уменьшить зависимость европейских экономик от Китая.

«Теперь это лишь вопрос времени, когда торговые делегации из Франции, Германии и других стран снова поедут в Китай», — отмечает издание.

2 апреля администрация Трампа официально ввела новые «взаимные» пошлины, затронувшие десятки стран. Самые высокие тарифы — до 50% - были установлены для Лесото и французской заморской территории Сен-Пьер и Микелон. Среди других высоких ставок — Камбоджа (49%), Вьетнам (46%), Китай (34%), ЕС (20%). Базовая ставка для стран, не указанных отдельно, составляет 10%. Россия в перечне не упоминается.

В ответ Китай также ввел пошлины в размере 34% и подал официальную жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). Государственный совет КНР призвал Вашингтон отменить ограничения.

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