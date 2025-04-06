Хоккейное «Динамо-Минск» достигло лучшего результата в своей истории 6.04.2025, 9:39

Что произошло?

Минское «Динамо» впервые в своей истории вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина (это второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги).

В ходе первого раунда плей-офф минское «Динамо» в шестом матче этой серии в Москве 5 апреля обыграло со счетом 6:2 московский клуб ЦСКА, который ранее трижды выигрывал Кубок Гагарина. Всего счет в серии их встреч в первом раунде 4:2 в пользу минского клуба.

В телеграм-канале «Динамо» отмечается, что это историческое достижение для клуба, но команда не собирается на этом останавливаться.

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