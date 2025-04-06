ЕРИП пообещал белорусам проблемы, если они не совершат одно весьма простое действие 14 6.04.2025, 9:56

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Что надо предпринять и в какие сроки.

У белорусов остается меньше четырех месяцев, чтобы в личном кабинете ЕРИП перейти на обслуживание по новым правилам. Если не совершить одно достаточно простое действие, то с 1 августа вас могут отключить от этой услуги, пишет «Зеркало».

ЕРИП с 1 октября прошлого года изменил условия использования личным кабинетом. Если конкретнее, то эта организация пересмотрела срок согласия на обработку персональных данных — с 5 лет на 3 года.

Новых клиентов с октября 2024 года подключают по измененным правилам. «Старым» пользователям, у которых до этой даты уже был открыт личный кабинет в ЕРИП и они давали согласие на обработку персональных данных, до 31 июля 2025 года нужно заключить допсоглашение. Для этого в своем аккаунте в специальном поле надо проставить отметку о согласии пользоваться сервисом по отредактированным правилам.

«Личные кабинеты ЕРИП клиентов, которые не перейдут на обслуживание по новым правилам, будут удалены 1 августа 2025-го», — предупреждают в организации.

Какие данные могут посмотреть в личном кабинете?

Как уточняет ЕРИП, его пользователям доступны данные о выставленных счетах на оплату услуг, имущественных налогах, а также о начислениях за жилищно-коммунальные услуги. Еще есть возможность перейти на получение электронных жировок, а не бумажных.

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