КНДР понесла ошеломляющие потери в войне в Украине 1 6.04.2025, 9:58

8,522

Эксперт объяснил причину.

Северная Корея понесла ошеломляющие потери в войне в Украине, лишившись почти 50% своих сил. Об этом пишет экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон для портала 19fortyfive.

Так, британская разведка сообщила, что по состоянию на март этого года северокорейские войска понесли более 5000 потерь в наступательных боевых операциях против украинских войск в российской Курской области. Из них примерно треть - это войска, погибшие в бою.

При этом всего силы, отправленные Пхеньяном для участия в боевых действиях вместе с российскими подразделениями, насчитывают от 10 000 до 12 000 человек, организованных в пять пехотных бригад. Но учитывая то, что примерно половина первоначально отправленных в Курскую область северокорейских солдат были убиты или ранены, режим Ким Чен Ына с тех пор отправил «ограниченное количество» дополнительных войск в качестве замены.

Как отмечает эксперт, высокие показатели потерь среди личного состава КНДР почти наверняка стали следствием стандартной российской тактики «мясных атак».

«Это массированные атаки, описанные британским министерством как «крайне изматывающие спешенные атаки», в ходе которых отдельные войска покидают относительную безопасность своих бронетранспортеров и боевых машин пехоты и продвигаются вперед исключительно пешком», - обясняет он.

При этом северокорейские подразделения в Курской области использовались в качестве отвлекающей силы в боевых операциях.

Как обясняет эксперт, солдаты КНДР отправляются вперед практически непрерывной чередой атак. Эта тактика удерживает украинские войска в напряжении, позволяя русским отступать и следить за любыми слабыми местами на украинских позициях, которые будут выявлены. Затем они отправляют в бой российские подразделения, которые могут предоставить дополнительную боевую мощь критически важным участкам фронта.

Также Джонсон отмечает, что использование северокорейского персонала до сих пор ограничивалось Курской областью, которая официально является российской территорией, а не частью Украины.

При этом любое развертывание этих подразделений на украинской территории потребует прямого одобрения Ким Чен Ына и Владимира Путина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com