ВСУ громят логистику армии РФ немецкими дронами на искусственном интеллекте 4 6.04.2025, 10:12

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Беспилотники HF-1 нанесли болезненные удары по оккупантам.

Украинские военные уже активно используют на фронте беспилотники HF-1 от немецкой компании Helsing. Эти БПЛА, работающие на искусственном интеллекте, позволяют ВСУ наносить довольно болезненные удары по тыловым объектам агрессора.

HF-1 «засветились» в сюжете BILD о работе Сил обороны Украины в Сумской области.

Helsing получила разрешение немецкого правительства на поставку своей продукции Украины осенью 2024 года. Ожидается поставка украинским силам 4 тыс. БПЛА HF-1.

Из них около 1 тыс. уже переданы украинцам, которые активно используют данные дроны на поле боя. Особенность HF-1 - это наличие искусственного интеллекта (ИИ), который умеет самостоятельно выявлять вражескую цель, распознавать ее и наводиться.

Правда, пока эту функцию украинцы не используют. Они применяют БПЛА для поражения заранее выявленной цели, задействуя систему донаведения для обхода вражеской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). У немецких HF-1 есть много других преимуществ, помимо ИИ. И главное - это внушительная дальность полета, около 100 км. По данным украинских военных, комфортная зона использования немецкого дрона - 50 км. Она позволяет поражать тыловую логистику агрессора.

«Мы имеем возможность поражать технику… где они (ВС РФ - ред.) чувствуют себя очень свободно на участках, которые нам очень важны. И мы им делаем очень неприятные сюрпризы», - рассказали воины ВСУ.

Примечательно, что HF-1 изготовлен из фанеры, а не из пластика, как большое количество БПЛА. Военные отмечают, что эта особенность делает дрон невидимым для вражеских радаров. Helsing планирует поставить Украине уже в течение нынешнего 2025 года еще 6 тысяч БПЛА HX-2. Они также оснащены ИИ, но будут полностью немецкого производства.

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