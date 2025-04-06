Политолог: У России осталось мало времени, чтобы уклоняться от мирного соглашения 4 6.04.2025, 10:16

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Трампа может «прорвать».

Переговоры между США и Россией об окончании войны продолжаются, однако пока не принесли результатов, на которые ожидал Дональд Трамп. Не зря он начал выражать недовольство Кремлем.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, которое он высказал 24 Каналу, у президента США пока еще остается иллюзия, что он сможет договориться с россиянами, они рано или поздно сядут за стол переговоров и будут по крайней мере выполнять взятые на себя обязательства. В то же время госсекретарь США Марко Рубио отметил, если Россия будет тянуть время, чтобы затормозить переговоры, то Белый дом переоценит свою позицию.

У россиян есть один козырь

Рейтерович заметил, что у Путина в запасе есть еще пару недель, чтобы затягивать переговорный процесс. Далее американцам придется принимать определенные решения, иначе они будут очень "бледно" выглядеть для всего мира.

«Заявления Трампа о том, что он якобы все контролирует и на все влияет, будут восприниматься совсем по-другому. Ему придется делать выводы из того, что происходит», – сказал политолог.

Поэтому, по его мнению, если в течение ближайших недель США и России не удастся договориться о чем-то конкретном, тогда Вашингтон будет нужно переходить к санкциям и реальному давлению на Кремль.

В то же время у россиян есть один козырь. Например, согласиться на перемирие на море или не осуществлять дроновые и ракетные удары по территории Украины в течение 10 дней.

Они это могут подать как свою договороспособность, и такие шаги дадут возможность Трампу отчитаться о «победе». Однако когда он немного успокоится, то потом, по мнению Рейтеровича, снова позволит россиянам нарушить договоренности, продолжить войну, и начнется очередной раунд переговоров.

«Однако такой сценарий ситуативный, потому что Трамп может получить определенный бонус для себя, но на короткое время. А после его раздражение только усилится», – предположил политолог.

Трамп считает, если он с кем-то о чем-то договорился, ударил по рукам, значит это должно выполняться. Однако между президентами США и России уже были определенные договоренности, которые, по словам Игоря Рейтеровича, россияне нарушили буквально на следующий день.

«Поэтому кредит терпения у Трампа не безграничен, рано или поздно его тоже «прорвет» и он совсем по-другому отреагирует на то, что делает Россия, – подчеркнул он.

Политолог добавил, что главная задача Украины – до этого времени держать все под контролем и напоминать американцам, каким образом Россия нарушает все то, что она обещает.

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