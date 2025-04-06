«Носите с собой зонт и лыжи»
- 6.04.2025, 10:20
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Белорусы показали апрельские «оранжевые» метели.
Запоздалой первоапрельской шуткой назвали белорусы картину, которую можно было наблюдать 5 апреля в некоторых регионах страны. Как и обещали синоптики, объявившие на эту субботу оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания, по северу и западу Беларуси выпал снег. Жители Витебской и Гродненской области уже начали активно выкладывать видео апрельских снегопадов в соцсетях, пишет «Телеграф».
Так, первыми снежными пейзажами за окном поделились жители Витебщины: Новополоцк, Миоры были среди первых видеоотчетов. По словам комментаторов, успевших оценить их видео, «зимой такой красоты не было», как в начале апреля.
@tanha9180
5 апреля Новополоцк Санаторий "Нафтан" ❤️❄️❤️♬ оригинальный звук - Алёнаангел
«Белые мухи» замечены и в Гродно, где автор одного из видео в TikTok посоветовала белорусам 5 апреля правильно выбирать экипировку, выходя на улицу: погода обещает быть непредсказуемой, как никогда.
@tanha9180
Утро5Апреля😅❄️ Витебская область, Новополоцк, Санаторий "Нафтан "♬ оригинальный звук - user88732988321
«Носите с собой зонт и лыжи», — предупредила об особенностях весенней непогоды девушка своих подписчиков.
«Так тепло уже было, не хочется уже морозов, снега! Абрикосы цветут вовсю!» — написала зрительница под одним из видео, а другая пользовательница видеоплатформы из Гродно с облегчение отметила, что, к счастью, не успела высадить на даче рассаду. Нынешние температурные перепады, действительно, вряд ли пошли бы растениям на пользу.
Между тем, судя по видео из TikTok, снег добрался и до Минского региона, а по прогнозам синоптиков, уже завтра снегопадов, очевидно, не избежать юго-западу Беларуси.
Где ждать самых сильных снегопадов?
Так, специалисты Telegram-канала «Метеовайб» предупредили, что в воскресенье, 6 апреля, Беларусь окажется в его части активного циклона Зион, под влиянием активного фронта окклюзии. Из-за поступления арктических воздушных масс по юго-востоку страны даже дневная температура будет опускаться ниже нуля.
«Ночью на большей части территории, за исключением Витебской области, днем в основном по юго-восточной половине снег, метель, временами сильный снег. К концу понедельника высота снежного покрова согласно модели ЕСМWF и GFS на границе Минской, Могилевской и Гомельской областей может достичь и даже превысить 20 см», — дали свой неблагоприятный и совсем не весенний прогноз специалисты.
Судя по опубликованной ими карте, больше всего достанется жителям Бобруйского района.
Специалисты также предупредили об усилении ветра — его порывы могут достигать скорости в 15-20 м/с, а также об ухудшении дорожной обстановки: ночью местами будет гололедица (днем она может сохраняться по юго-востоку страны). не исключены снежные заносы.
Об этом предупредил и Белгидромет, продлив действие оранжевого уровня метеоопасности на воскресенье, 5 апреля. По их данным, по юго-восточной половине страны завтра ожидаются сильный снег, мокрый снег, ночью местами очень сильный снег