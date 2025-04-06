Посол США отреагировала на ракетный удар по Киеву

Посол США отреагировала на ракетный удар по Киеву12
- 6.04.2025, 10:22
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Дипломат вспомнила Россию после критики Зеленского.
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар по Киеву 6 апреля. Дипломат вспомнила Россию в посте после «слабой» реакции на террористический удар по Кривому Рогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бриджит Бринк в X (Twitter).
«По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках в нескольких городах», - написала посол.
В комментариях к публикации пользователи отметили, что формулировка «со стороны России» не является полностью корректной.
Также на пост Бринк отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
«Употреблено слово «Россия». Прогресс», - написал Коваленко в своем Telegram.
Напомним, что посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар россиян по Кривому Рогу. Однако в своем посте дипломат не упомянула, что именно российская ракета ударила по городу, в результате чего погибли 18 человек, из которых девять - дети.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «неприятно удивлен» такой слабой реакцией посольства США.
«К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово «российская» боятся сказать, говоря о ракете, которая убила детей», - подчеркнул президент.