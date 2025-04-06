Голубика и яблоки в большом ходу: что почем на Комаровке в апреле 6.04.2025, 10:33

Журналисты оценили стоимость самой популярной продукции.

На Комаровке в Минске в любую пору года всегда большой выбор свежих и полезных овощей, фруктов и зелени, пишет «Минск-Новости». 5 апреля корреспонденты оценили стоимость самой популярной продукции.

Несмотря на довольно пасмурную погоду и резкое похолодание людей на рынке хватает. Покупатели коротают время в очередях, внимательно изучают ассортимент, общаются с продавцами. Кстати, последние рассказывают, что с наступлением весны все больше людей отдают предпочтение свежей зелени и овощам.

«Так каждый год происходит, мы уже привыкли. Люди хотят прийти в форму к лету и поддержать организм в межсезонье. Питание в этих вопросах играет важную роль. Из фруктов сегодня в почете крупные и вкусные яблоки. Кстати, многие жалуются: сейчас в магазинах такие найти проблематично», — уточнила опытный продавец Татьяна.

Как известно, на ряд позиций цены на Комаровке привлекательнее, чем в столичных супер- и гипермаркетах. Да и с богатством выбора проблем нет.

Не составит труда отыскать на прилавках свежую зелень. Аккуратные 100-граммовые пучки приобретают по цене от 1 рубля. Например, салат и шпинат можно купить в среднем от 1,7, базилик — от 9,9 рукколу — от 2,5, кинзу — от 2,8 рубля.

Все больше становится желающих отведать ягоды. Стоимость некоторых запредельно высокая, но истинных ценителей это не останавливает. Так, за голубику просят немного меньше, чем в прошлые выходные, — 90−130 рублей, за клубнику — от 5 до 9,9, за малину — 100−150, за полезную клюкву — 7,8−14,3 за кило. В лотках по 125 грамм отдают ежевику. Цена варьируется от 19,9 до 55,1 рубля. На некоторых стеллажах появилась любимица публики — черешня. За нее придется выложить 130−190 рублей.

По поводу того, сколько стоят фрукты, издание отмечает, что разбежка в цене на крупные и не очень ананасы составляет от 4,9 до 45 рублей. Популярные зимой апельсины продают от 4,5 и дороже, любимые многими бананы — от 5 до 7,9, яркую хурму — от 5,9 рубля. Представлены на прилавках и увесистые гроздья винограда — от 7,9 до 49,9 в зависимости от сорта. Грейпфруты удастся отыскать за 5,5−15,95, киви — от 3,9, гранат — от 7,9 и больше, лимоны — от 3,9 рубля. Любители мандаринов и клементина без покупок не останутся. Их отдают по стоимости от 5,9 и дороже. Получится найти и персики, цена вопроса — 46,2 за кило. Дешевле продают нектарины. Есть варианты как за 5, так и за 45 рублей.

Не падает спрос на беларусские яблоки и груши. Стоимость вполне доступная — от 2,9 до 4,2 и от 4,9 соответственно. Любители экзотики присматриваются к арбузам и дыням по цене от 9,9 рубля.

Увидели и цены на самый ходовой товар на рынке — овощи. За белокочанную капусту придется заплатить 1,47, за цветную — от 6,8−7 рубля. Брокколи в среднем отдают за 8,5−10. В любое время года пользуется популярностью свекла, ее можно отыскать за 1,39−1,45 рубля. Не менее популярный овощ — морковь отдают за 0,99−1,56. За мытые такие овощи продавцы просят больше — 3−4 рубля. Кабачки и баклажаны стоят практически столько же, сколько и зимой, — 5,9−16,9 и 6,5−13,5 соответственно. Тыкву в зависимости от сорта реализуют как за 2,5, так и за 6 рублей за килограмм.

Картофель — самый популярный овощ на Комаровке. Правда, в апреле не наблюдается такого разнообразия, как, например, осенью. Однако на стеллажах его всегда в достатке. В среднем нужно отдать 1,1 рубля за кило, а мытый продают за 1,99−3,5. Альтернативный вариант — батат — обойдется значительно дороже — от 9,8 до 19.

Минчане нередко берут репчатый лук. Стоимость — 1,8 рубля. Кстати, его салатную версию на некоторых прилавках удастся отыскать по такой же цене. Чеснок недешевое удовольствие. За килограмм просят 17,99−28. Фасоль в среднем продают за 10−12 рублей.

Цены на крупные и яркие перцы немного ниже, чем в магазинах города. На рынке их можно купить за 7,9−16,5. Не составит труда найти на прилавках и редис. В среднем его берут по цене от 4,9, но есть варианты и за 20 рублей. В любое время года востребованы огурцы и помидоры, да и отыскать их на Комаровке несложно. За них придется заплатить от 5,9 и от 6,5 соответственно, за маленькие томаты черри — от 9,5 рубля.

Частенько покупатели берут и шампиньоны, стоимость — 8,8−16,99 за кило.

К слову, на сезонном рынке Комаровки уже появились стеллажи с искусственными цветами для Радуницы. Небольшие композиции предлагают за 5 рублей, более крупные букеты — от 8.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com