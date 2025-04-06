В Польше предостерегли Трампа от «исторической ошибки» в переговорах с Россией 2 6.04.2025, 10:41

2,736

Для Центральной Европы может быть пересечена «красная линия».

Президент США Дональд Трамп рискует совершить «историческую ошибку», если мирные переговоры по Украине приведут к тому, что Америка признает претензии РФ на Крым и другие оккупированные украинские территории.

Об этом заявил уполномоченный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль в интервью Financial Times.

По его словам, для Польши и остальной части Центральной Европы будет пересечена «красная линия», если расширение границ России будет юридически признано в результате вторжения в Украину.

Павел Коваль подчеркнул, что есть четкая разница между «временными решениями» по прекращению боевых действий в Украине и выполнением «российских ожиданий по признанию Крыма, Донбасса или других частей Украины, что было бы исторической ошибкой».

С точки зрения прецедента, который это создаст и позволит российскому диктатору Владимиру Путину расширить «имперскую Россию», это, предупредил Коваль, «было бы ужасно».

Как отмечает FT, Польша с тревогой следит за тем, как Дональд Трамп критикует союзников по НАТО, президента Украины Владимира Зеленского, но при этом хвалит Путина.

Комментируя тот факт, что Трамп исключил европейских лидеров из переговоров с Москвой и Киевом, Ковал указал, что «обсуждать безопасность в Украине в отрыве от общей проблемы безопасности Центральной Европы — крайне сложно».

Тем не менее, Павел Коваль высказал уверенность, что американский лидер в итоге не позволит Москве контролировать территорию Украины де-юре и вместо этого признает постоянную угрозу со стороны Путина. Он также убежден, что Трамп не будет рисковать, лишая компании США возможности инвестировать в восстановление Украины, отказываясь от гарантий безопасности, в которых нуждается Киев и его союзники.

Политикам, подчеркнул Коваль, «легко отделить политические гарантии от деловых и военных, однако, если в Украину будут инвестировать реальные [корпоративные] деньги, они потребуют серьезных американских гарантий».

Кроме того, он указал на необходимости сосредоточиться на немедленной поддержке Украины и подчеркнул, что «сейчас самое главное — остановить русских».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com