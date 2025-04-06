Снегопады оставили без света больше 130 населенных пунктов на Минщине и 142 — на Могилевщине

Снегопады оставили без света больше 130 населенных пунктов на Минщине и 142 — на Могилевщине1
- 6.04.2025, 10:49
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Наиболее пострадали Пуховичский и Слуцкий районы.
На государственном предприятии «Минскэнерго» сообщили, что непогода оставила без электроснабжения больше 130 населенных пунктов в Минской области. В свою очередь на Могилевщине света лишились 142 населенных пункта.
«Наиболее пострадали Пуховичский и Слуцкий районы, где повреждения линий электропередачи произошли из-за налипания снега и шквалистого ветра», — сообщили в «Минскэнерго».
Там отчитались, что по состоянию на 8:00 их энергетики «активно работают» над восстановлением электроснабжения в этих более чем 130 населенных пунктах. Их названия не указали.
Еще в «Минскэнерго» сказали, что последствия непогоды устраняют 39 спецбригад и 56 единиц спецтехники, а 6 дизельных электростанций, по данным энергетиков, «помогут обеспечить электроэнергией наиболее пострадавшие районы».
«Мы прилагаем все усилия, чтобы оперативно устранить последствия непогоды и восстановить надежное электроснабжение потребителей», — добавили на госпредприятии.
Энергетики Могилевщины тоже не назвали, в каких именно 142 населенных пунктах пропал свет. По состоянию на 8:30 специалисты «Могилевэнерго» восстанавливали электроснабжение, отчитались на этом предприятии. «Преимущественно в Бобруйском, Осиповичском, Кировском и Могилевском районах», — сообщили там. Энергетики добавили, что к работам привлекли 49 бригад и 55 единиц спецтехники.
В «Могилевэнерго» предупредили белорусов, что запрещено приближаться к оборванным проводам линий электропередач (ЛЭП) ближе восьми метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение. «Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 144», — написали энергетики.