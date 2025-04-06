РФ на пороге кризиса: тарифы США истощают Фонд национального благосостояния Путина 7 6.04.2025, 10:51

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Россия столкнулась с серьезными потрясениями.

Обрушение цен на нефть, вызванное тарифной войной США, оказало разрушительное воздействие на нефтяную отрасль и, как результат, на финансовую систему РФ. Российскому Минфину приходится снова запускать руку в «кубышку» - Фонд национального состояния (ФНБ).

Об этом сообщает The Moscow Times.

Введение тарифов США спровоцировало снижение спроса на нефть на международном рынке, что привело к падению цен. Для России, чей бюджет во многом зависит от нефтегазовых доходов, такая ситуация стала критической.

Согласно данным Министерства экономического развития, в марте 2025 года средняя цена на российскую нефть Urals составила $58,99 за баррель, что значительно ниже заложенных в бюджет $69,7 .

Падение цен на нефть, наряду с уменьшением объемов добычи, привело к сокращению нефтегазовых доходов бюджета РФ. В марте 2025 года эти доходы снизились на 17%, а по итогам первого квартала — на 10%.

Правительству РФ приходится идти на вынужденную компенсацию бюджетных потерь. С 7 апреля по 12 мая Минфин РФ планирует ежедневно продавать валюту из ФНБ на сумму 1,6 млрд рублей, что в общей сложности составит 35,9 млрд рублей. ФНБ, ранее служивший «подушкой безопасности» для экономики РФ, значительно сократился за время войны против Украины и санкций.

По данным на март 2025 года, ликвидные активы фонда уменьшились примерно на две трети, достигнув $37,5 млрд .

Продолжение распродажи активов ФНБ для поддержки бюджета может привести к его полному истощению, что поставит под угрозу финансовую стабильность страны.

Парадоксально, но на фоне снижения нефтяных доходов российский рубль укрепился на 26% по отношению к доллару США с начала года.

Однако это укрепление негативно сказывается на бюджете, так как доходы от экспорта нефти и газа номинированы в иностранной валюте и при конвертации в рубли уменьшаются. В результате дефицит бюджета расширяется, и правительство вынуждено увеличивать заимствования или использовать оставшиеся резервы.

Введение тарифов администрацией Трампа и последовавшее за этим снижение цен на нефть оказали разрушительное влияние на экономику России.

Сокращение нефтегазовых доходов, истощение ФНБ и необходимость увеличения заимствований создают серьезные вызовы для финансовой стабильности страны-агрессора.

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