«Как была красивая, так и осталась» 4 6.04.2025, 10:59

4,000

Белорусы поженились спустя 25 лет после развода.

В первый раз Ирина и Александр поженились, когда им было по 19. Спустя восемь лет пара развелась. Пока он строил карьеру в США и ходил на концерты Depeche Mode, она переживала смерть брата, потерю работы и развод родителей. Через 10 лет бывшие супруги случайно пересеклись в клубе, однако мужчина не был готов к общению. Еще позже, оказавшись в трудной ситуации, Александр уже сам позвонил Ирине, и та не бросила трубку. Спустя 25 лет после развода белорусы вновь отправились в загс, чтобы дать их браку еще один шанс, пишет «Онлайнер».

На встрече в одном из гродненских кафе Александр ласково называет жену Иришкой, заботливо отодвигает стул и помогает присесть. Весь разговор она будет смотреть на него так, как будто не было этой пропасти в четверть века. Словно им не за 50, а по 19 — как было тогда, в «первом сезоне», шутят супруги.

— Честно говоря, о нашей второй свадьбе никто не знал. Когда мы пришли в загс, рядом не было ни друзей, ни свидетелей. Мы тихо-мирно расписались, и все. Даже родителям не сказали. Планировали, что устроим им сюрприз на мой день рождения, — начинает рассказ Ирина.

Для нее, кстати, предложение Александра снова пойти в загс стало полной неожиданностью. Но мужчина настоял, и 14 февраля они вновь стали мужем и женой.

«Отказался поступать в Москву только ради нее»

Отмотаем пленку на несколько десятилетий назад, когда Ирина и Александр познакомились. Случилось это еще в школе. На линейку 1 сентября в класс к Ире пришел новенький — отличник Саша с математическим складом ума и ростом под 2 метра. Он признается, что заприметил будущую жену уже тогда, более того, «влюбился в нее с первого взгляда».

— У меня никогда такого не было. Хотя, кажется, где математика, там и логика, однако все пошло наперекосяк. Красивая, умная, с чувством юмора — одним словом, принцесса. Когда возвращался с линейки, понимал: надо срочно что-то делать.

Ирина и Александр на школьной фотографии

После романтичных ухаживаний Ирина сдалась. Оставив зеленоглазого блондина, с которым девушка встречалась на тот момент, она сделала выбор в пользу Саши. Со временем будущий супруг расскажет, что наличие соперника его не смутило: как говорится, «вижу цель, не вижу препятствий».

Когда пришло время поступать, разразился скандал: выпускница подала документы на мехмат местного университета, в то время как Александр мог легко поступить в Москву. Молодой человек шел на золотую медаль, и его мать хотела отправить сына учиться в самый престижный вуз. Однако тот отказался.

— Я остался в Гродно только ради Иры. Как мама тогда не отравила ее, не знаю, — улыбается Александр. — Конечно, она всячески пыталась переубедить меня и сделать так, чтобы я учился в МГУ. Однако любовь оказалась сильнее.

Позже мать Александра простила Ирину, а когда они поженились, приняла как родную. Кто бы мог подумать, что спустя время на похороны свекрови придет именно она, а не родной сын, который тогда жил в Америке и даже не знал о случившемся…

В конце второго курса пара решила пожениться. Молодожены не скрывают, что весомую роль в этом сыграли родители. Отцу Александра, как военному, при выходе на пенсию была положена квартира. Так ребята сыграли свадьбу и переехали в свое жилье.

«Если бы тогда были хорошие психологи, брак удалось бы спасти»

Спустя восемь лет белорусы развелись. Что стало причиной такого решения, ни он, ни она до сих пор понять не могут. Видимо, накопилось слишком много претензий друг к другу. По словам Ирины, имели бы они в то время контакты хороших психологов, возможно, брак удалось бы спасти.

С позиции Александра «между ними угасла любовь». Еще одним ключевым моментом стало отсутствие детей, которые обычно связывают супругов. В их браке с этим не сложилось. Плюс разный круг друзей, разные увлечения. Постепенно вышло так, что молодых людей перестало что-либо объединять.

Ирина добавляет, что супруг также вынашивал планы уехать в Штаты. Она пыталась отговорить его, аргументируя это тем, что и в Беларуси можно неплохо заработать (по профессии мужчина — программист).

Так или иначе, пара развелась, а через год Александр повторно женился и уехал в США.

— С новой женой у нас случилась какая-то похожая история… Несмотря на то что мы прожили вместе 12 лет, завести детей не получилось. А потом я узнал, что у нее есть другой. Отрицать этого она не стала, и в итоге мы развелись, — вспоминает мужчина.

После второго неудачного брака Александр женился в третий раз и удочерил двух детей своей новой жены. Дальше была черная полоса: в дело вмешался… рак. По словам мужчины, из-за болезни и постоянных операций он остался без работы. Финансовые трудности легли на плечи супруги, что привело к проблемам в отношениях. Спустя время пара также развелась.

«Пока он гулял по одним дискотекам с Пэрис Хилтон, я огребала от жизни как могла»

Когда о жизни порознь начинает рассказывать Ирина, Александр меняется в лице и выходит покурить. По словам героини, у нее был очень тяжелый период: она осталась не только без семьи, но также лишилась работы и друзей. Ирина добавляет, что все трудности она переживала в тот момент, когда ее «экс-супруг женился, разводился и гулял по одним дискотекам с Пэрис Хилтон».

Через четыре года после развода она познакомилась с мужчиной и узнала, что беременна. Находясь на сохранении в больнице на шестом месяце, Ирина получила новость о том, что не стало ее брата: 24-летний парень разбился в аварии. Очередным ударом стали нервные срывы матери, а спустя год — развод родителей.

Трудности были и с воспитанием ребенка: до 4 лет он не разговаривал и стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Все это время женщина была одна: выходить замуж за отца ребенка она отказалась.

— Дело в том, что он предложил пожениться уже после того, как я вышла из декрета. Этого времени было достаточно, чтобы понять: человек ненадежный. Более того, мании выйти замуж у меня никогда не было. Даже в промежутке между браками с Сашей я к этому не стремилась, — заверяет Ирина. — Поэтому все это время я тянула ребенка одна.

«Винил ее за прожитые впустую восемь лет брака»

За все 25 лет, что пара была в разводе, их дороги пересеклись лишь однажды. В один из отпусков, которые Александр ежегодно проводил в Гродно, бывшие супруги оказались в одном ночном клубе. Не заметить Александра Ирина не могла, однако тот не захотел пересекаться с ней и ушел на второй этаж.

Спустя годы он признается, что все это время таил обиду на бывшую жену. По словам мужчины, он не мог отделаться от ощущения, что восемь лет были прожиты впустую: ни ребенка, ни семьи…

— Естественно, в этом я винил лишь ее, — добавляет Александр, опуская глаза.

— Что касается меня, я в тот момент просто не понимала Сашу, — вспоминает события того дня Ирина. — Думала: чего он боится? Что я здесь разборки какие-то устрою? Почему не подойти и не поговорить? Обиды не было, было лишь непонимание. Так мы и разошлись, не увидевшись толком.

«Гарантий, что она не бросит трубку, не было»

«Второй сезон» отношений начался в апреле 2023 года. Пережив очередную операцию в США, Александр узнал, что из-за коронавируса в Беларуси умерли его мама и бабушка. Правда, ему об этом сообщили только через месяц: не хотели волновать.

Пребывая в депрессии, мужчина день ото дня размышлял, с кем бы поделиться болью. С последней женой связь была почти разорвана, друзья после болезни отдалились, а отец, будучи военным, не привык беседовать на подобные темы. Тогда Александр и вспомнил про Ирину.

— Конечно, гарантии, что она не бросит трубку, не было. Тем не менее я решил попробовать. Нашел ее номер через знакомых и позвонил. С тех пор мы болтали без умолку по восемь часов в день… Мне была жизненно необходима простая человеческая поддержка.

Такого развития событий Ирина не ожидала. Удивилась, однако разговор продолжила. Говорит, будто с первых слов поняла: человеку нужна помощь.

— В тот момент было ощущение, что он стоит и смотрит за край, — вспоминает белоруска и добавляет, что не думала про отношения, а просто хотела помочь, «чисто по-человечески».

— Не было обидно, что муж объявился тогда, когда ему понадобилась помощь? — спрашиваем мы.

В этот момент Александр опережает Ирину и бросает короткое «Во-во». Говорит, он переживал, что звонок действительно воспримется подобным образом и Ирина бросит трубку. Да и окружающие до сих пор считают, что «в тяжелом состоянии он приполз к ней на коленках».

— Наверное, я не вписываюсь в какие-то шаблоны, ибо понимаю: ну обижусь я — и что дальше? Кому от этого станет легче? Было время, когда мне помогали. Поэтому и я решила поступить так же — чисто из доброты, без всяких обид.

Спустя несколько месяцев звонки прекратились. Позже Ирина узнала, что на фоне обострения рака бывший супруг оказался в коме. Выкарабкавшись, он собрал вещи и отправился в Беларусь. Ирина помогла с перелетом и спустя несколько часов увидела совершенно другого мужчину…

— При росте почти 2 метра он весил 75 килограммов. Чтобы вы понимали, сейчас — около 100, — вспоминает белоруска.

— Зато вы не представляете, какую радость при встрече испытал я! Не было никаких мыслей, что за 25 лет она постарела или что-то в этом духе. Как была красивая, так и осталась, — добавляет Александр.

«Предложил пожениться, чтобы в случае моей смерти не пропала пенсия»

Спустя время пара вновь начала жить вместе. Сын Ирины поначалу не очень хорошо отнесся к новому члену семьи, однако вскоре отношения наладились. Молодожены признаются, что все осталось прежним: и темы для шуток, и общий взгляд на будущее. Правда, многие по-прежнему интересуются, как Александру удалось уговорить столь ярую противницу штампа в паспорте на новый брак.

— Когда я жил в Штатах, успел заработать себе на пенсию. По американским законам, если один супруг умирает, второй получает право на его деньги. Вот и говорю ей: «Пропадут ведь! А так у тебя будет пенсия вдовы» (смеются. — Прим. Onlíner).

Ирина добавляет: если что-то случится, в больницу пускают только близких родственников. Это стало еще одним аргументом в пользу свадьбы. К тому же, признается мужчина, ему надоело ломать голову над тем, как представлять спутницу: «Моя женщина? Моя девушка? Моя бывшая? А сейчас все максимально просто: жена».

— Если бы вашу историю предложили экранизировать, кого бы вы хотели видеть в главных ролях?

— В роли меня я почему-то вижу Джона Кьюсака. А в роли жены… Хм, нет, лучше нее никого представить не могу, — отвечает Александр.

В этот момент супруги начинают смеяться, она ласково называет его «жуком» и добавляет:

— Знаете, даже если мы хоть завтра разведемся, все равно ни о чем не жалеем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com