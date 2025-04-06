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Российские военные с дронов убивают своих, сдающихся в плен ВСУ

  • 6.04.2025, 11:15
Российские военные с дронов убивают своих, сдающихся в плен ВСУ

Украинский капитан рассказал, что среди оккупантов это распространенная практика.

Оккупанты устраивают моторали под условным названием Горловка-Торецк. Они садятся на мотоциклы, изо всех сил давят на газ и пытаются доехать до позиций ВСУ.

Об этом рассказал начальник отделения коммуникации 100 ОМБр, капитан Сергей Хоминский в эфире Украинского Радио. «Но в абсолютном большинстве случаев еще на подъездах это заканчивается полным фиаско. И вместо трофея победителя ралли получают приглашение на концерт Кобзона», - констатировал украинский военный.

Хоминский отметил, что российские солдаты понимают, что их используют, как пушечное мясо, поэтому они принимают единственно правильное и логичное в этой ситуации решение - сдаться в плен, потому что «это шанс на жизнь».

Но, есть случаи, когда оккупанты сами добивают своих по дороге в плен ВСУ. Капитан рассказал, что среди россиян это обычная практика. «Пытаясь сдаться в плен, российский солдат должен просчитать не только логику, как сделать так, чтобы наши военные видели, что он сдается в плен, но и обмануть своих. Если для своих это будет очевидно, они его просто застрелят, просто уничтожат», - детализировал Хоминский.

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