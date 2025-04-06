закрыть
6 апреля 2025, воскресенье, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Только не деритесь за них»: видео из гомельского секонда взорвало Сеть

  • 6.04.2025, 11:24
  • 1,264
«Только не деритесь за них»: видео из гомельского секонда взорвало Сеть

Что это за предмет одежды?

В TikTok завирусилось видео находки в гомельском секонде. На кадрах можно увидеть то ли шорты, то ли трусики. Внимание на публикацию обратили «Сильные новости».

«Как вам такая находка в «Мода Макс», — написала автор видео. Речь идет о сети секонд-хэнд.

Ролик собрал более 677 тысяч просмотров и уже 380 комментариев. Пользователи шутят и обсуждают, кто возьмет такую одежду. «Только не деритесь за них», — написала одна из них.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук