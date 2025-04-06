«Только не деритесь за них»: видео из гомельского секонда взорвало Сеть 6.04.2025, 11:24

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Что это за предмет одежды?

В TikTok завирусилось видео находки в гомельском секонде. На кадрах можно увидеть то ли шорты, то ли трусики. Внимание на публикацию обратили «Сильные новости».

«Как вам такая находка в «Мода Макс», — написала автор видео. Речь идет о сети секонд-хэнд.

Ролик собрал более 677 тысяч просмотров и уже 380 комментариев. Пользователи шутят и обсуждают, кто возьмет такую одежду. «Только не деритесь за них», — написала одна из них.

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