«Только не деритесь за них»: видео из гомельского секонда взорвало Сеть
- 6.04.2025, 11:24
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Что это за предмет одежды?
В TikTok завирусилось видео находки в гомельском секонде. На кадрах можно увидеть то ли шорты, то ли трусики. Внимание на публикацию обратили «Сильные новости».
«Как вам такая находка в «Мода Макс», — написала автор видео. Речь идет о сети секонд-хэнд.
Ролик собрал более 677 тысяч просмотров и уже 380 комментариев. Пользователи шутят и обсуждают, кто возьмет такую одежду. «Только не деритесь за них», — написала одна из них.