Обвал на Уолл-стрит: рынки рушатся, Трамп играет в гольф 1 6.04.2025, 11:27

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Сенатор от демократов Чак Шумер выразил открытое возмущение.

Массовая распродажа акций охватила Уолл-стрит после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении глобальных пошлин. Всего за два дня ключевые индексы американского фондового рынка упали примерно на 10%. Пока акции стремительно теряли в цене, сам Трамп проводил время на поле для гольфа во Флориде, передает «Польское радио», обвал-на-уоллстрит-рынки-рушатся-трамп-играет-в-гольф).

Фотографии президента США Дональда Трампа на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи, США, 04 апреля 2025 года.Фото: PAP/EPA/JUSTIN LANE

В пятницу индекс Dow Jones просел на 5%, а S&P 500 и Nasdaq — почти на 5,5%. Днем ранее падение было сопоставимым. Это крупнейшее снижение на нью-йоркской бирже со времён пандемии COVID-19. Эксперты связывают обвал с тем, что объявленные тарифы оказались значительно выше ожиданий рынка, а также с хаосом при их введении.

Сенатор от демократов Чак Шумер выразил открытое возмущение. «Они ввели пошлины на пингвинов, а не на Путина», — заявил он, указывая на то, что санкции затронули безлюдные острова в Индийском океане, но обошли стороной Россию.

По мнению аналитиков консервативного American Enterprise Institute, формула, по которой администрация Трампа рассчитывала тарифы, не имеет экономической логики. Более того, даже при условии корректной методологии, расчёты были проведены с ошибками. По подсчётам экспертов, пошлины должны были быть вчетверо ниже или составлять не более 10% — ранее это называли минимально обоснованной ставкой.

Многие комментаторы подвергли критике Трампа за его поведение: в то время как американцы теряли сбережения, вложенные в акции, он играл в гольф и проводил встречи с представителями организаторов турниров из Саудовской Аравии.

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