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Стало известно, за какую прогулку подростков их родителей в Беларуси могут оштрафовать на 84 рублей

  • 6.04.2025, 11:39
Стало известно, за какую прогулку подростков их родителей в Беларуси могут оштрафовать на 84 рублей

В милиции объяснили.

С наступлением весны родителям становится куда проще выпроводить любимое чадо, зависшее в компьютере или телефоне, погулять на свежий воздух. С потеплением и первым весенним солнышком дети и подростки куда охотнее выбираются на улицу и начинают больше времени проводить вне дома. Однако в милиции предупредили, что даже такое хорошее дело должно быть в меру и напомнили родителям о штрафах, которые могут им грозить, если прогулка их ребенка затянется допоздна, пишет «Телеграф».

С такой проблемой нередко сталкиваются родители подростков. В свои 15 лет подростки чувствуют себя уже совершенно самостоятельными и не всегда с энтузиазмом воспринимают ограничения и требования родителей, в том числе, требование вовремя приходить домой. Крайний срок этого «вовремя», согласно действующему законодательству — 23:00. Если до этого часа подросток не вернется с прогулки, расплачиваться за своевольных характер несовершеннолетнего придется родителям.

Как пояснил старший участковый инспектор Барановичского ГОВД Юрий Низовец, если одинокого подростка, не достигшего 16-летнего возраста, после 23:00 встретит на улице наряд милиции, его могут остановить и составить протокол за ночное пребывание вне дома без сопровождения законного представителя.

Это нарушение в Кодексе об административных правонарушениях трактуется как невыполнение родителями своих обязанностей (часть 2 статьи 10.3 КоАП) и наказывается штрафом до двух базовых величин (то есть до 84 рублей сегодня).

Помимо собственно штрафа, протокол об административном нарушении, составленный на родителей, также могут направить на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

Кроме того, такие действия (или бездействия) родителей могут также расценить как повод для социально-педагогического расследования и постановки семьи на учет как находящейся в социально опасном положении.

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