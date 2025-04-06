«Разговоры с Путиным нужно отложить» 1 6.04.2025, 11:42

Элина Валтонен

Глава МИД Финляндии призвала поддержать Украину.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила убеждение, что для европейских лидеров еще не настало время звонить российскому диктатору Владимиру Путину. По ее словам, переговоры следует отложить, пока РФ продолжает захватнические военные действия в Украине.

В то же время финский чиновник призвала поддерживать украинское государство. Об этом она заявила изданию Yle.

«Очевидно, что США ведут переговоры с Россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, чего мы стремимся добиться с помощью такого разговора», – подчеркнула Валтонен.

Она напомнила о жестоком российском ударе баллистической ракетой по гражданскому объекту в Кривом Роге, который привел к гибели большого количества людей, в частности детей. Глава МИД Финляндии подчеркнула: преступные действия страны-агрессора РФ указывают на то, что разговор с ее представителями следует отложить.

По ее словам, Финляндия «не считает Россию врагом», а выступает против ее действий и нарушения международного права.

«Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не наступило. Все зависит от того, когда Россия начнет демонстрировать желание вернуться к международной договорной системе», – пояснила Валтонен.

Финский министр заявила, что пока этого не произойдет, говорить о нормализации отношений будет преждевременно.

«Мы должны обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами, но, как я сказала, сейчас еще не время (нормализации). Вместо этого необходимо продолжать нашу стратегию: поддерживать Украину, ослаблять Россию санкциями и укреплять собственную оборону», – резюмировала глава финского МИД.

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