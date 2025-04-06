В Беларуси определились с оператором сети 5G 2 6.04.2025, 11:47

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Cюрпризов не будет.

Стало известно, кто в Беларуси будет создавать сеть 5G. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Созданием сети будет заниматься компания ООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud). Это предусмотрено указом №139, опубликованном на официальном правовом портале Pravo.by. Согласно документу, оператору предоставят широкий пакет налоговых и административных преференций на десятилетний срок.

В рамках инвестиционного соглашения beCloud получит пятилетнюю рассрочку на оплату за выделенные радиочастоты, а также преимущественное право на новые частоты в будущем.

До конца 2034 года оператор будет освобожден от налога на прибыль, если полученные средства направляются на развитие сети и закупку оборудования. Кроме того, компания не будет платить в республиканский фонд универсального обслуживания в сфере цифрового развития и связи.

beCloud также гарантирована пятилетняя защита от изменений в налоговом законодательстве: в случае повышения налогов или появления новых сборов, оператор сможет пользоваться старыми правилами.

Компания получит и ряд административных упрощений: ей разрешат проектировать и вводить в эксплуатацию объекты по упрощенной процедуре, получать земельные участки без аукционов, арендной платы и компенсаций бывшим собственникам или сельскохозяйственным организациям. Также разрешено вырубать насаждения без обязанностей касательно компепсационных посадок.

Определенные дополнительные льготы помечены как служебная информация (ДСП). Однако, если соглашение будет расторгнуто по вине компании, она должна вернуть все полученные льготы.

Указ о создании сети 5G в Беларуси Александр Лукашенко подписал 1 апреля.

Напомним, компания BeCloud, получившая право развивать 5G в Беларуси, принадлежит как белорусским властям (51%), так и российскому олигарху Константину Николаеву (49%), через связанные с ним офшорные структуры (об этом в свое время рассказывал Альянс журналистов-расследователей при поддержке киберпартизан). Отношение к деятельности компании также имеет Виктор Лукашенко. Компания имеет монопольный статус в области облачных услуг для госсектора: государственные учреждения обязаны пользоваться ее инфраструктурой. При этом доступ к государственным цифровым данным может оказаться в руках российского капитала, а бюджетные деньги – в оффшорах.

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