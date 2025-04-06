Забавный прохвост
- Александр Невзоров
- 6.04.2025, 11:49
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В российской груди после непродолжительной остановки вновь забился Жириновский.
Владимиру Жириновскому доверяют 66% россиян.
Для сравнения премьер-министру Мишустину — лишь 61,8%. Остальные же «политики» набрали меньше 40%.
В народной груди после непродолжительной остановки вновь забился Жириновский.
Этот забавный прохвост был очень русским человеком, но не тихарил это, а из вечной жажды крови и войны делал мощный конферанс.
Своими истериками о бомбежках Европы и грохоте русских сапог по Лондону он озвучивал основной инстинкт миллионов обитателей РФ.
Его «пророчества» о смерти наций под «русским ударом» были лучшей музыкой для российских ушей.
За это благодарные современники закрывали глаза и на его «джакузи», полные «дегтяревых», на жадность и на жизнь вождя ЛДПР, превращенную в вечную оргию.
Посмертный культ Жирика - индикатор того, что население уже нагрелось до точки абсолютного ублюдства.
РПЦ начинает аккуратно шептать о канонизации «праведника сего», фанаты жрут чудотворную землю с его могилы, а Центробанк готов разместить физиономию жириновского на деньгах (монетах).
Признаем, что Жирик был дальновиднее прочих. С трибуны ГД, моего ареста он требовал еще до начала войны, в 2021 году.
Александр Невзоров, «Телеграм»