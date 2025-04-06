В Могилеве выпало 25 см снега 6.04.2025, 11:57

иллюстративное фото

Это больше, чем за всю прошлую зиму.

Согласно Белгидромету, 5 апреля в Могилевской области наблюдалась сложная метеорологическая ситуация: порывы ветра достигали 15 м/с (максимальная скорость — в Горках), выпало много мокрого снега. В Могилеве зафиксировали высоту снега в 25 см. Это больше, чем за всю прошедшую зиму, пишет udf.

По информации РУП «Могилевэнерго», в результате непогоды без света остались 128 населенных пунктов, 15 молочно-товарных ферм и 5 котельных.

На утро 6 апреля все еще отключены 98 трансформаторных подстанций, 46 населенных пунктов, 5 МТФ в Белыничском, Бобруйском, Дрибинском и Осиповичском районах. Энергетики продолжают восстановительные работы.

Подразделения МЧС совершили 12 выездов для уборки поваленных деревьев в разных районах области. По данным ведомства, пострадавших нет.

Некоторые поезда на участке Осиповичи-Могилев идут с отклонением от графика. 6 апреля на участке Осиповичи-Могилев железной дороги произошло падение деревьев на железнодорожные пути.

Непогода также затронула Минскую область, сообщает РУП «Минскэнерго». Больше всего пострадали Пуховичский и Слуцкий районы — из-за налипания снега и сильного ветра повреждены линии электропередач.

На утро 6 апреля без электричества оставались жители более чем 130 населенных пунктов.

В «Минскэнерго» подчеркивают, что специалисты работают круглосуточно, чтобы максимально быстро восстановить электроснабжение.

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