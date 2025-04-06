«Меня Ангел спас, это уже второй раз» 6.04.2025, 11:59

Охранник Михаил рассказал об атаке РФ на Киев.

Охранник по имени Михаил рассказал об атаке российских оккупантов на Киев. По словам мужчины, его спас Ангел Хранитель. Причем уже второй раз, ведь 12 февраля мужчина также находился в зоне обстрела.

Как сообщает «Радио Свобода», мужчина поделился подробностями об атаке российских войск на Оболонский район. Военных объектов там нет.

«Тут у нас и химия, и мебель, и кожа, и ремонт байков. Нет военных объектов!» – сказал Михаил.

По словам мужчины, во время атаки его спас Ангел Хранитель. Причем уже второй раз.

«12 февраля прилетело, так меня Ангел спас. Теперь сегодня прилетело, тоже меня спас. Это уже второй раз», - подчеркнул Михаил.

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