Новый бюджетник Hyundai удивил своими возможностями 2 6.04.2025, 12:03

2,854

Автомобиль оказался очень интересным.

Новая бюджетная модель Hyundai Inster 2025 года, стилизованная под городской кроссовер, оказалась современной доступной машиной для молодых покупателей. Однако этот компактный автомобиль также способен удивить своей практичностью.

Подробно этот аспект изучили на канале Bjørn Nyland. Угол наклона спинок задних кресел регулируется. Многие пассажиры найдут эту функцию очень удобной. А детская коляска в сложенном состоянии без труда поместится в багажник.

Недавно эксперты Motor1 отметили другие важные преимущества Hyundai Inster. Среди плюсов назвали удобные компактные размеры кузова, стильный дизайн и приятные ходовые характеристики.

Среди минусов – довольно тесный салон, медленный интерфейс информационно-развлекательной системы и недостаточное оснащение в базовом исполнении. Впрочем, это ожидаемо для бюджетного автомобиля.

В целом автомобиль оказался очень интересным. А с учетом цены Hyundai Inster до 25 000 евро и запаса хода около 400 км это удачное предложение для покупателей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com