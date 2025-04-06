Жителям Риги дали более 2 млн евро на улучшение жизни 6.04.2025, 12:11

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Каждый может получить средства из городского бюджета для своих идей по благоустройству.

С 7 апреля по 6 мая каждый рижанин может проявить инициативу, подав идею проекта на конкурс в столичное самоуправление. Проекты могут быть направлены на улучшение районной инфраструктуры, дворов, способствовать социальным инновациям. Всего между проектами будет распределено 2,3 миллиона евро, один проект может получить не более 250 тысяч евро, пишет delfi.lv.

Цель конкурса — дать жителям возможность самостоятельно решать, как использовать часть городского бюджета, и улучшить общественное пространство в своем районе.

Самоуправление таким образом получает обратную связь от жителей, узнает, какие улучшения городской среды действительно ждут горожане.

Подать проектную идею может любой человек, достигший 16 лет, а также зарегистрированное объединение или фонд, в котором нет участия самоуправления.

Чтобы подать проект, необходимо:

узнать адрес и кадастровый номер интересующего земельного участка, на котором вы хотите реализовать свою идею;

выяснить, кому принадлежит участок (если он в частной или юридической собственности, потребуется согласие владельца или владельцев);

для определения принадлежности участка используйте портал GEORĪGA — данные частных и юридических лиц там не указываются, но можно получить общую информацию о собственности;

придумать название проекта и подготовить его описание;

подготовить смету расходов, эскиз проекта и визуализацию;

зайти на портал geolatvija.lv, раздел "Līdzdalības budžets" (бюджет участия), и заполнить необходимую информацию в заявке.

В дальнейшем проекты, подаваемые на конкурс, будут разделены на три категории:

Инфраструктурные проекты — финансирование одного проекта до 250 000 евро;

Проекты дворов (iekšpagalmi) — финансирование до 250 000 евро на проект;

Проекты социальной инновации (нематериальные) — финансирование до 50 000 евро на проект.

Подача проектов и голосование за них больше не будет происходить на сайте balso.riga.lv, а будет проводиться на Государственном едином портале гео-пространственной информации — www.geolatvija.lv, который разработало Министерство смарт-администрации и окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Голосование за проекты продлится в течение одного месяца — в ноябре, при этом за каждый проект можно будет проголосовать только один раз. Для очного голосования также останутся доступны пункты обслуживания клиентов Центра жителей районов Риги (Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs).

Общий бюджет самоуправления на участие в бюджете в этом году составляет 2,3 миллиона евро.

Рижское самоуправление проводит конкурс бюджета участия и голосование жителей с 2019 года. За это время рижане подали всего 216 проектных заявок. За шесть лет конкурса к реализации было отобрано 53 проекта, из которых 29 проектов уже полностью реализованы, а 24 находятся на разных стадиях выполнения.

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