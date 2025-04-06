Почти треть белорусов лечатся в частных медцентрах 2 6.04.2025, 12:18

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Каждый пятый недоволен поликлиниками.

28% населения Беларуси обращается в частные медицинские центры за оказанием помощи, такие данные приводят социологи из Академии наук, сообщает «Еврорадио».

В государственные поликлиники ходят 86,5% белорусов, тогда как 28% выбрали частные центры. 8,4% звонят в скорую помощь, а 6,7% — идут в приемный покой больницы.

Женщины чаще мужчин обращаются в частные медцентры (34% против 21,3% соответственно). Также к медицинскому бизнесу лояльнее молодежь, чем люди старшего возраста (38,7% против 18,6% соответственно).

Однако большинство опрошенных (80%) платят за медицину редко, делают это часто только12,5%.

Среди преимуществ обращения за платными медицинскими услугами белорусы в первую очередь указали оперативность получения помощи (60%). Еще треть респондентов отмечают внимательное отношение к пациентам, а также наличие более современного оборудования.

Каждый пятый недоволен поликлиниками

Опрос также показал, что 17,8% респондентов недовольны белорусскими государственными поликлиниками. Довольны ими оказали 73% жителей.

Деятельность частных медицинских центров положительно оценивают 54,3% жителей Беларуси, в то время как 44% затруднились с оценкой их деятельности.

На вопрос «Удовлетворены ли Вы оказанием медицинских услуг по месту жительства» 71% участников ответили положительно. Не удовлетворены оказались 22,8%, еще 6,2% затруднились с ответом.

По мнению 27,3 % респондентов, качество услуг улучшилось, 17,3%, напротив, считают, что оно ухудшилось.

Опрос был проведен в конце 2024 – начале 2025 года, в нем участвовали 900 респондентов, сообщается на сайте Института социологии НАН.

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